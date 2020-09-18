Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 сентября 15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Неуловимого наркоторговца, который 22 года убегал от полиции и прятался на Алтае, нашли в Казахстане

Казахстанские полицейские задержали наркоторговца, которого более 20 лет разыскивали на территории двух государств, сообщает Webinfo.kz.

Изъятая марихуана
Изъятая марихуана
ГУ МВД России по Алтайскому кррю

50-летний мужчина еще весной 1998 года, когда ему было 28 лет, приобрел для перепродажи большое количество марихуаны.

«Данное наркотическое средство он хранил у себя дома в Усть-Каменогорске», — рассказали в местном департаменте полиции.

«Травку» и заработанные на ней деньги нашли при обыске жилья наркоторговца. Возбудили уголовное дело.

Мужчину неоднократно пытались задержать, но ему всегда удавалось скрыться. Казахстанские полицейские выезжали даже в Алтайский край, но найти не смогли.

Беглец прятался на протяжении 22 лет. Нашли его лишь в сентябре 2020 года — он недавно приехал в Павлодар и проживал в арендованной квартире. Оттуда его переместили в изолятор временного содержания.

Ранее в Бийске полицейские по запаху нашли очень много марихуаны.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость