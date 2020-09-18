Неуловимого наркоторговца, который 22 года убегал от полиции и прятался на Алтае, нашли в Казахстане

Казахстанские полицейские задержали наркоторговца, которого более 20 лет разыскивали на территории двух государств, сообщает Webinfo.kz .

50-летний мужчина еще весной 1998 года, когда ему было 28 лет, приобрел для перепродажи большое количество марихуаны.

«Данное наркотическое средство он хранил у себя дома в Усть-Каменогорске», — рассказали в местном департаменте полиции.

«Травку» и заработанные на ней деньги нашли при обыске жилья наркоторговца. Возбудили уголовное дело.

Мужчину неоднократно пытались задержать, но ему всегда удавалось скрыться. Казахстанские полицейские выезжали даже в Алтайский край, но найти не смогли.

Беглец прятался на протяжении 22 лет. Нашли его лишь в сентябре 2020 года — он недавно приехал в Павлодар и проживал в арендованной квартире. Оттуда его переместили в изолятор временного содержания.

Ранее в Бийске полицейские по запаху нашли очень много марихуаны.