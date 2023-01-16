Неумолимая статистика. Как на Алтае разбивались машины и самолеты в 2022 году

Об авто- и авиакатастрофах, произошедших в Алтайском крае в 2022 году, а также об уголовных делах, касающихся происшествий на транспорте рассказали представители Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Незначительная динамика

По предварительным данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, в 2022 году ведомству поступило около 300 сообщений о преступлениях на транспорте в Алтайском крае. По ним возбуждено около 70 уголовных дел, завершено свыше 50.

Руководитель управления Алексей Александров отметил, что если смотреть статистику в пересчете на душу населения, то в регионах Западной Сибири наблюдается более-менее одинаковая картина.

Что касается Алтайского края, то какой-либо значительной динамики по сравнению с прошлым годом по оконченным уголовным делам не имеется.

Алексей Александров. Скриншот видео.

Много дел

По словам Алексея Александрова, в 2022 году в Сибири и на Дальнем Востоке в производстве находилось около 1,5 тыс. уголовных дел различных категорий. 28% из них касались коррупции — 413 дел по 665 преступлениям.

Еще 12% составляли дела по преступлениям против безопасности, 24% — против порядка управления. Отмечается несколько уголовных дел в сфере реализации нацпроектов — шесть дел по 35 преступлениям.

Всего было рассмотрено около 4 тыс. сообщений. За год возмещено около 800 млн рублей ущерба, арестовано имущество обвиняемых на сумму около 600 млн. Это втрое больше, чем в 2021 году.

Поезд , электричка , РЖД. Дмитрий Лямзин.

Железная дорога

Несмотря на усиление разъяснительной работы в школах, дошкольных учреждениях, учреждениях среднего и высшего образования, снижение травматизма на железной дороге по всему макрорегиону, включающему Сибирь и Дальний Восток, осталось в рамках статпогрешности.

Что касается Алтайского края, то в 2022 году здесь зарегистрировано 18 фактов получения гражданами травм на железной дороге. 15 из пострадавших находились в нетрезвом состоянии. В 11 случаях потерпевшие погибли. При этом в 2021 году в крае фиксировалось 13 происшествий с девятью погибшими.

Алексей Александров,

руководитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР:

Причины гибели детей на железной дороге ежегодно одни и те же — вдоль железной дороги или через железнодорожные переезды идут в наушниках. Еще раз предупреждаю, что железная дорога — это источник повышенной опасности, поэтому при нахождении на ней нужно применять все возможные меры предосторожности.

ДТП на ж/д переезде. Пресс-служба ЗСЖД

Смертельные аварии

В 2022 году на Алтае также отмечалась высокая смертность в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 21 июля губернатор края Виктор Томенко даже провел заседание региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, на котором смертность в ДТП стала центральной темой обсуждения.

В первом квартале 2022 года на дорогах Алтайского края погибло 50 человек. Это в полтора раза больше, чем за первые три месяца 2021 года (33 человека). По итогам полугодия число погибших достигло 112. При этом в первой половине 2021 года их было 103. В июле произошел всплеск смертей. К середине лета число погибших в ДТП достигло 130 человек, в том числе, шестерых детей.

Статистика показывает, что 87% смертельных аварий произошли по вине водителей. В том числе из-за превышения скорости, нарушения правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, а также выезда на встречную полосу и проезда на красный свет.

На Телецком озере катер столкнулся с баржей Пресс-служба Алтайского ЛУ МВД.

Происшествия на воде

Как рассказал руководитель Барнаульского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК РФ подполковник юстиции Михаил Самойлов в интервью телеканалу «Катунь 24», в селе Шишкино Тальменского района человек организовал импровизированный паром — перевозил людей с одного берега на другой на плоту.

Плот-баржа не имел леерного ограждения, а у «капитана» не было лицензии на перевозку пассажиров. Следователи возбудили уголовное дело, допросили самого перевозчика и его пассажиров. Владелец плота получил штраф.

Еще один предприимчивый гражданин организовал на озере Яровое плот-дачу, на котором за деньги катал людей. Ограждение на нем также отсутствовало, не хватало спасательных средств. При максимальной вместимости баржи в 16 человек, на ней пребывало около 50.

Макет авиакатастрофы для съемок сериала. Google Earth

Авиакатастрофы

Отметился ушедший год и авиационными катастрофами. Уже 14 января 2022 года в Алтайском крае возле аэродрома села Старобелокуриха из-за ошибки пилота потерпел крушение легкомоторный самолет «Аэропракт-22». На его борту находились командир (он же — владелец) воздушного судна и пассажир. Последний получил тяжелые травмы, пилоту предъявлено обвинение.

В сентябре неподалеку от поселка Рассвет Хабарского района потерпел крушение двухместный мотодельтаплан — тоже из-за ошибки пилота, который не имел никаких разрешительных документов на полет. И сам он, и пассажир мотодельтаплана погибли.

Всего по фактам происшествий на воздушном транспорте в Барнаульский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК РФ поступило в 2022 году 10 сообщений, уголовных дела возбуждено два.

Дельтаплан. CC0

Кроме того, в июне пилот частного самолета в Алтайском крае был оштрафован на 35 тыс. рублей за то, что не предоставил уведомление об использовании воздушного пространства в органы управления воздушным движением и не имел судовой документации, а также действующего медицинского освидетельствования от врачебно-летной экспертной комиссии.

Григорий Шевердин,

руководитель контрольно-следственного отдела Восточного межрегионального СУТ СК РФ:

Во время полетов регулярно фиксируются случаи агрессивного поведения пассажиров. Это связано, как правило, с алкогольным опьянением. Хочу сказать, что нахождение на борту воздушного судна — ответственное дело, поэтому необходимо соблюдать правила внутреннего распорядка.

Григорий Шевердин. Скриншот видео.

Крушение истребителя в Иркутске. Новые подробности

В ходе пресс-конференции в ТАСС Алексей Александров рассказал также о состоянии дела, касающегося падения истребителя Су-30 на двухэтажный жилой дом в Иркутске в октябре 2022 года.

По его словам, расследование продолжается, в настоящий момент обвинение пока никому не предъявлено, назначен ряд экспертиз. Версию о виновных в трагедии следствие готово будет представить ориентировочно к концу января или началу февраля.

Свое расследование этого инцидента провел также Минпромторг РФ.