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Жизнь

Неурожай, опасные колбасы и примечательный приют. Что произошло в Алтайском крае 25 сентября

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 25 сентября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Аграрии предупредили, что урожай зерновых в Алтайском крае в этом году может снизиться более чем на 25% — все из-за летней засухи.
  • Из барнаульского приюта «Ласка» хотят сделать городскую достопримечательность: чтобы люди приходили туда «не только из жалости».
  • В Смоленском районе разыскивают без вести пропавшего пенсионера. Владимир Замоцный ушел в лес два дня назад и до сих пор не вернулся.
  • Более сотни детсадов, 50 школ, 40 поликлиник и почти 500 многоквартирных домов Барнаула подключили к отоплению. Тем, у кого в квартирах холодно, мэрия рекомендовала обращаться в УК.
  • В Алтайском гериатрическом центре рассказали, как распознать болезнь Альцгеймера на ранней стадии.
  • В 75 магазинах Алтайского края в колбасе нашли ДНК вируса африканской чумы свиней. Речь идет о колбасах «Стародворские колбасы» и «Владимирский стандарт» с датами выпуска 25 августа и 22 августа.
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