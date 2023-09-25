Неурожай, опасные колбасы и примечательный приют. Что произошло в Алтайском крае 25 сентября

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- В Смоленском районе разыскивают без вести пропавшего пенсионера. Владимир Замоцный ушел в лес два дня назад и до сих пор не вернулся.
- Более сотни детсадов, 50 школ, 40 поликлиник и почти 500 многоквартирных домов Барнаула подключили к отоплению. Тем, у кого в квартирах холодно, мэрия рекомендовала обращаться в УК.
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