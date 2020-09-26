Неужели опять карантин? Как разные страны реагируют на вторую волну коронавируса

Во многих странах уже признали: началась вторая волна пандемии коронавируса. Часть из них ужесточают карантинные меры. О том, на какие шаги идут власти, проанализировал портал DW .

Великобритания: штрафы за нарушение самоизоляции

С 28 сентября в Англии пациентам с положительным тестом на коронавирус за первое нарушение самоизоляции придется заплатить штраф в размере 1000 фунтов стерлингов.

При повторном нарушении штраф возрастет до 10 тыс/ фунтов. При этом представители малообеспеченных слоев населения, которые не могут работать из дома, смогут получить от правительства компенсацию за вынужденную самоизоляцию — 500 фунтов стерлингов.

Опустевшая Барселона. Ирина Шутова де Парра.

Франция: вспышка коронавируса в Марселе

Одним из городов, который грозит превратиться в новый в очаг распространения инфекции, является Марсель.

С 26 сентября в Марселе планируется закрыть все рестораны, бары, фитнес-клубы и другие заведения, принимающие большое количество посетителей. При этом ограничения не коснутся культурных заведений, таких как театры, музеи и кинотеатры, поскольку на них уже и так распространяются особенно жесткие ограничения.

Жители Марселя и прилегающего региона встретили сообщение о закрытии ресторанов с гневом и непониманием и намерены опротестовать жесткие меры в суде.

Мадрид. Сентябрь , 2020. www.instagram.com

Испания: в Мадриде расширен режим локдауна

Правительство Мадрида объявило о распространении режима локдауна, уже действующего в 37 районах города, на восемь других районов. Теперь в режиме локдауна живут около миллиона из семи миллионов жителей испанской столицы.

Жители Мадрида встретили сообщение о расширении режима локдауна протестами.

Германия: ограничения на локальном уровне

Глава Минздрава ФРГ выступает против введения обязательного ношения масок по всей Германии и за регулирование ограничений на уровне федеральных земель — ограничения нужно вводить в зависимости от ситуации.

В августе в некоторых городах Германии прошли многотысячные протесты против мер правительства по борьбе с пандемией. Участники этих демонстраций выступали против возможной обязательной вакцинации и требовали отменить обязательное ношение масок детьми. Кроме простых граждан к этим акциям регулярно присоединялись правые радикалы и те, кто вообще отрицают само существование коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин. Twitter.com.

Россия: «второй волны нет»

В России второй день количество новых зараженных превышает 7 тыс. человек.

Мэрия Москвы рекомендовала на своем сайте пожилым «не посещать людные места, а также временно отказаться от личных контактов с родственниками и друзьями, живущими отдельно».

Работающим пенсионерам настоятельно советуют «перейти на дистанционный режим или взять отпуск», а работодателям — перевести «на удаленку» как можно больше сотрудников.

Как сообщила Gazeta.ru, мэр Москвы распорядился возобновить соцобслуживание — для доставки на дом продуктов, лекарств, кормов для животных и других предметов первой необходимости нужно лишь оставить заявку на горячей линии.

Но в целом в России пока отрицают приход второй волны.