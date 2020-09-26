Неужели опять карантин? Как разные страны реагируют на вторую волну коронавируса

Великобритания: штрафы за нарушение самоизоляции
С 28 сентября в Англии пациентам с положительным тестом на коронавирус за первое нарушение самоизоляции придется заплатить штраф в размере 1000 фунтов стерлингов.
При повторном нарушении штраф возрастет до 10 тыс/ фунтов. При этом представители малообеспеченных слоев населения, которые не могут работать из дома, смогут получить от правительства компенсацию за вынужденную самоизоляцию — 500 фунтов стерлингов.
Франция: вспышка коронавируса в Марселе
Одним из городов, который грозит превратиться в новый в очаг распространения инфекции, является Марсель.
С 26 сентября в Марселе планируется закрыть все рестораны, бары, фитнес-клубы и другие заведения, принимающие большое количество посетителей. При этом ограничения не коснутся культурных заведений, таких как театры, музеи и кинотеатры, поскольку на них уже и так распространяются особенно жесткие ограничения.
Жители Марселя и прилегающего региона встретили сообщение о закрытии ресторанов с гневом и непониманием и намерены опротестовать жесткие меры в суде.
Испания: в Мадриде расширен режим локдауна
Правительство Мадрида объявило о распространении режима локдауна, уже действующего в 37 районах города, на восемь других районов. Теперь в режиме локдауна живут около миллиона из семи миллионов жителей испанской столицы.
Жители Мадрида встретили сообщение о расширении режима локдауна протестами.
Германия: ограничения на локальном уровне
Глава Минздрава ФРГ выступает против введения обязательного ношения масок по всей Германии и за регулирование ограничений на уровне федеральных земель — ограничения нужно вводить в зависимости от ситуации.
В августе в некоторых городах Германии прошли многотысячные протесты против мер правительства по борьбе с пандемией. Участники этих демонстраций выступали против возможной обязательной вакцинации и требовали отменить обязательное ношение масок детьми. Кроме простых граждан к этим акциям регулярно присоединялись правые радикалы и те, кто вообще отрицают само существование коронавируса.
Россия: «второй волны нет»
В России второй день количество новых зараженных превышает 7 тыс. человек.
Мэрия Москвы рекомендовала на своем сайте пожилым «не посещать людные места, а также временно отказаться от личных контактов с родственниками и друзьями, живущими отдельно».
Работающим пенсионерам настоятельно советуют «перейти на дистанционный режим или взять отпуск», а работодателям — перевести «на удаленку» как можно больше сотрудников.
Как сообщила Gazeta.ru, мэр Москвы распорядился возобновить соцобслуживание — для доставки на дом продуктов, лекарств, кормов для животных и других предметов первой необходимости нужно лишь оставить заявку на горячей линии.
Но в целом в России пока отрицают приход второй волны.