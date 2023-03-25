25 марта
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Жизнь

Невероятная толпа барнаульцев пришла на экскурсию на Нагорный парк. Видео с дрона

Altapress.ru запустил дрон над Нагорным парком и заметил толпу барнаульцев 25 марта.

Толпа на Нагорном парке.
Толпа на Нагорном парке.
altapress.ru

Как оказалось, это известный краевед Данил Дегтярев проводил горожанам городскую экскурсию.

Ранее Дегтярев рассказывал, где работали барнаульские сотрудники госбезопасности в СССР.

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