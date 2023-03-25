Невероятная толпа барнаульцев пришла на экскурсию на Нагорный парк. Видео с дрона

Как оказалось, это известный краевед Данил Дегтярев проводил горожанам городскую экскурсию.
Ранее Дегтярев рассказывал, где работали барнаульские сотрудники госбезопасности в СССР.
Altapress.ru запустил дрон над Нагорным парком и заметил толпу барнаульцев 25 марта.
Как оказалось, это известный краевед Данил Дегтярев проводил горожанам городскую экскурсию.
Ранее Дегтярев рассказывал, где работали барнаульские сотрудники госбезопасности в СССР.
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