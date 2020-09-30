«Невероятное трудолюбие и доброта». Татьяна Белканова об уникальности пекарской профессии и живом хлебе

Слова «Хлеб — всему голова» знакомы каждому жителю нашей страны с самого детства. На Алтае, который является хлебным краем, эта пословица приобретает еще большее значение, чем в других регионах страны. А для того, чтобы хлеб попал на столы обычных людей, невероятно важным звеном в производственной цепи — является труд пекарей. О смыслах и значении этой профессии мы поговорили с директором ООО «Алтайский каравай» и пекарни «Гудвилл» Татьяной Белкановой.

Отметим, что производственная база ООО «Алтайский каравай» в этом году стала местом проведения конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший пекарь».

По словам Татьяны Белкановой, предприятие очень ответственно подошло к подготовке мероприятия и встретило гостей во всеоружии.

Любопытно, что в хлебную отрасль Татьяна Николаевна, как рассказывает она сама, попала давно и случайно.

«По образованию я инженер по охране окружающей среды, то есть эколог», — говорит собеседница. В пекарне Татьяна Белканова впервые оказалась в середине нестабильных 90-х.

Проработав в этой сфере достаточно долгое время, она продолжила деятельность уже в качестве индивидуального предпринимателя.

И теперь жизнь Татьяны Николаевны неразделимо связана с производством хлеба. В данный момент она руководит двумя компаниями, профилирующимися на производстве хлеба и хлебобулочных изделий.

Татьяна Белканова ( в центре). Предоставлено altapress.ru.

Хлебопекарню «Гудвилл» Татьяна Белканова возглавила после того как учредителями ЗАО «Барнаульская мельница» было принято решение перевести старую пекарню на самоокупаемость.

С 2005 года она является директором ООО «Гудвилл», а также руководит компанией «Алтайский каравай».

«Совмещение руководства большим и малым предприятиями помогают вникать во все тонкости рынка и производственного процесса, внедрение новых технологий, оборудования, формирование кадрового состава, систему контроля качества», — отмечает собеседница.

Говоря о непростой «коронавирусной» ситуации, в которой сегодня вынужден существовать бизнес, Татьяна Белканова отмечает, что 2020 год стал по-настоящему показательным с точки зрения того, как предприятиям следует проходить проверку на прочность и работать в новых экстремальных условиях.

Так, по словам собеседницы, из-за ковидных ограничений серьезно «просело» направление работы с образовательными и медицинскими организациями в плане поставок хлеба. Но в то же время, удалось найти пути развития в производстве продукции для людей, массово выехавших за город

«Пандемия дала возможность работать по-новому и реагировать на формирующиеся новые потребности людей», — подчеркивает Татьяна Николаевна.

В целом же, высказываясь о своей работе и работе коллег, собеседница подчеркивает, что производство хлеба имеет огромный духовный и философский подтекст.

«История хлеба уходит далеко в тысячелетия назад. Работая с хлебом, я понимаю, насколько это важно. Люди, занятые на этом производстве, вкладывают в него всю душу», — говорит Татьяна Белканова.

На конкурсе «Лучший пекарь Алтайского края». ffprom22.ru.

По ее убеждению, никакая автоматизация производства не способна отодвинуть роль человека в этой сфере на второй план.

«Хлеб — уникальный живой продукт, за которым стоит именно человек. Именно поэтому пекари — уникальные, добрые, отзывчивые и невероятно трудолюбивые люди, а их труд требует огромной ответственности и вызывает большую благодарность», — добавляет Татьяна Николаевна.

Говоря о прошедшем конкурсе на звание лучшего пекаря, собеседница рассказывает: «Мы являемся постоянными участниками конкурса, но на нашей площадке он проводился впервые. Наши специалисты всегда стремились показать свои знания и мастерство. Отсюда и высокие результаты работы».

«Вообще, для нас для, хлебопеков — очень важно показать свои умения. Это необходимо для того, чтобы понимать, на кого нужно ровняться, и посмотреть, как работают другие», — подчеркивает наша героиня.

Прошедший профессиональный конкурс стал яркой иллюстрацией того, как для пекарей важен процесс взаимодействия и обмена опытом.

Высокий уровень организации мероприятия отметили все участники из разных уголков нашего края — Барнаула, Алейска, Новоалтайска, Первомайского и Троицкого районов.

На конкурсе «Лучший пекарь Алтайского края». ffprom22.ru.

Победителем конкурса, напомним, Денис Гусельников, который живет и работает в Барнауле. В беседе с altapress.ru, говоря о своей победе, он подчеркнул: «Многое связано с любовью к своему делу. Конечно, важны и знания, подготовка, умения, навыки и в целом серьезный подход к делу».

Второе место заняла Надежда Назарова (индивидуальный предприниматель Маргарита Пылкова-Тарабукина, Новоалтайск); бронза досталась Элине Ягуповой (ООО «Гудвилл», Барнаул).

Победители конкурса профессионального мастерства будут удостоены звания «Лучший пекарь» 2020 года и поощрены денежной премией. Церемония награждения победителей состоится в октябре этого года.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.