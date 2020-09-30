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Жизнь
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«Невероятное трудолюбие и доброта». Татьяна Белканова об уникальности пекарской профессии и живом хлебе

Слова «Хлеб — всему голова» знакомы каждому жителю нашей страны с самого детства. На Алтае, который является хлебным краем, эта пословица приобретает еще большее значение, чем в других регионах страны. А для того, чтобы хлеб попал на столы обычных людей, невероятно важным звеном в производственной цепи — является труд пекарей. О смыслах и значении этой профессии мы поговорили с директором ООО «Алтайский каравай» и пекарни «Гудвилл» Татьяной Белкановой.

Татьяна Белканова (в центре).
Татьяна Белканова (в центре).
Предоставлено altapress.ru.

Отметим, что производственная база ООО «Алтайский каравай» в этом году стала местом проведения конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший пекарь».

По словам Татьяны Белкановой, предприятие очень ответственно подошло к подготовке мероприятия и встретило гостей во всеоружии.

Любопытно, что в хлебную отрасль Татьяна Николаевна, как рассказывает она сама, попала давно и случайно.

«По образованию я инженер по охране окружающей среды, то есть эколог», — говорит собеседница. В пекарне Татьяна Белканова впервые оказалась в середине нестабильных 90-х.

Проработав в этой сфере достаточно долгое время, она продолжила деятельность уже в качестве индивидуального предпринимателя.

И теперь жизнь Татьяны Николаевны неразделимо связана с производством хлеба. В данный момент она руководит двумя компаниями, профилирующимися на производстве хлеба и хлебобулочных изделий.

Татьяна Белканова (в центре).
Татьяна Белканова (в центре).
Предоставлено altapress.ru.

Хлебопекарню «Гудвилл» Татьяна Белканова возглавила после того как учредителями ЗАО «Барнаульская мельница» было принято решение перевести старую пекарню на самоокупаемость.

С 2005 года она является директором ООО «Гудвилл», а также руководит компанией «Алтайский каравай».

«Совмещение руководства большим и малым предприятиями помогают вникать во все тонкости рынка и производственного процесса, внедрение новых технологий, оборудования, формирование кадрового состава, систему контроля качества», — отмечает собеседница.

Говоря о непростой «коронавирусной» ситуации, в которой сегодня вынужден существовать бизнес, Татьяна Белканова отмечает, что 2020 год стал по-настоящему показательным с точки зрения того, как предприятиям следует проходить проверку на прочность и работать в новых экстремальных условиях.

Так, по словам собеседницы, из-за ковидных ограничений серьезно «просело» направление работы с образовательными и медицинскими организациями в плане поставок хлеба. Но в то же время, удалось найти пути развития в производстве продукции для людей, массово выехавших за город

«Пандемия дала возможность работать по-новому и реагировать на формирующиеся новые потребности людей», — подчеркивает Татьяна Николаевна.

В целом же, высказываясь о своей работе и работе коллег, собеседница подчеркивает, что производство хлеба имеет огромный духовный и философский подтекст.

«История хлеба уходит далеко в тысячелетия назад. Работая с хлебом, я понимаю, насколько это важно. Люди, занятые на этом производстве, вкладывают в него всю душу», — говорит Татьяна Белканова.

На конкурсе «Лучший пекарь Алтайского края».
На конкурсе «Лучший пекарь Алтайского края».
ffprom22.ru.

По ее убеждению, никакая автоматизация производства не способна отодвинуть роль человека в этой сфере на второй план.

«Хлеб — уникальный живой продукт, за которым стоит именно человек. Именно поэтому пекари — уникальные, добрые, отзывчивые и невероятно трудолюбивые люди, а их труд требует огромной ответственности и вызывает большую благодарность», — добавляет Татьяна Николаевна.

Говоря о прошедшем конкурсе на звание лучшего пекаря, собеседница рассказывает: «Мы являемся постоянными участниками конкурса, но на нашей площадке он проводился впервые. Наши специалисты всегда стремились показать свои знания и мастерство. Отсюда и высокие результаты работы».

«Вообще, для нас для, хлебопеков — очень важно показать свои умения. Это необходимо для того, чтобы понимать, на кого нужно ровняться, и посмотреть, как работают другие», — подчеркивает наша героиня.

Прошедший профессиональный конкурс стал яркой иллюстрацией того, как для пекарей важен процесс взаимодействия и обмена опытом.

Высокий уровень организации мероприятия отметили все участники из разных уголков нашего края — Барнаула, Алейска, Новоалтайска, Первомайского и Троицкого районов.

На конкурсе «Лучший пекарь Алтайского края».
На конкурсе «Лучший пекарь Алтайского края».
ffprom22.ru.

Победителем конкурса, напомним, Денис Гусельников, который живет и работает в Барнауле. В беседе с altapress.ru, говоря о своей победе, он подчеркнул: «Многое связано с любовью к своему делу. Конечно, важны и знания, подготовка, умения, навыки и в целом серьезный подход к делу».

Второе место заняла Надежда Назарова (индивидуальный предприниматель Маргарита Пылкова-Тарабукина, Новоалтайск); бронза досталась Элине Ягуповой (ООО «Гудвилл», Барнаул).

Победители конкурса профессионального мастерства будут удостоены звания «Лучший пекарь» 2020 года и поощрены денежной премией. Церемония награждения победителей состоится в октябре этого года.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.

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