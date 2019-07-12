Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 июля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Невероятное видеоприключение: сразу три кита выпрыгнули за спиной каякера

51-летний норвежский каякер Мортен Бьоркманн пережил экстремальное приключение с китами.

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

Мужчина чудом избежал несчастного случая — три кита вынырнули из воды всего в нескольких метрах за его спиной.

Бьоркманн был напуган, но в то же время счастлив — ведь многим наблюдателям за китами не удается увидеть подобную картину за месяцы наблюдений.

Ранее сообщалось, что с дрона сняли впечатляющее видео шествия горбатых китов. В кадре не менее 8 «здоровяков». Каждый год киты преодолевают тысячи километров, чтобы добраться от Гавайев до вод Аляски. Это самое большое расстояние, на которое мигрируют млекопитающие на Земле.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость