Невероятное видеоприключение: сразу три кита выпрыгнули за спиной каякера

Мужчина чудом избежал несчастного случая — три кита вынырнули из воды всего в нескольких метрах за его спиной.

Бьоркманн был напуган, но в то же время счастлив — ведь многим наблюдателям за китами не удается увидеть подобную картину за месяцы наблюдений.

Ранее сообщалось, что с дрона сняли впечатляющее видео шествия горбатых китов. В кадре не менее 8 «здоровяков». Каждый год киты преодолевают тысячи километров, чтобы добраться от Гавайев до вод Аляски. Это самое большое расстояние, на которое мигрируют млекопитающие на Земле.