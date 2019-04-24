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Жизнь

С дрона сняли впечатляющее видео шествия горбатых китов

Впечатляющее видео с помощью беспилотника сняли у побережья Гавайев. Млекопитающие начали миграцию на север.

Кит.
Кит.
открытые источники в интернете

В кадре не менее 8 «здоровяков». Каждый год киты преодолевают тысячи километров, чтобы добраться от Гавайев до вод Аляски. Это самое большое расстояние, на которое мигрируют млекопитающие на Земле.

Сейчас в северной части Тихого океана насчитывается около 6000 горбатых китов, которые мигрируют по трем разным маршрутам, пишет mail.ru.

Ранее сообщалось, что зарослях бразильского леса нашли горбатого кита. Животное было мертвым. Эксперты гадают, как такое огромное морское животное могло оказаться в мангровом лесу. Одна из главных версий — кита вынесло далеко на сушу сильным приливом.

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