В зарослях бразильского леса нашли 11-метрового горбатого кита

Горбатого кита обнаружили в лесу в прибрежной зоне на острове Марахо в Бразилии.

Животное было мертвым.

Эксперты гадают, как такое огромное морское животное могло оказаться в мангровом лесу. Одна из главных версий — кита вынесло далеко на сушу сильным приливом.

Mistério: baleia jubarte é encontrada no meio do mato no Pará..como ela foi para la? https://t.co/OvrsmP6FpV via @noticiaaominutobr — Lee soares???????? (@Leesoares11) 23 февраля 2019 г.

Внешний осмотр не выявил никаких повреждений. Биологи из неправительственной организации по водным ресурсам планируют сделать вскрытие, чтобы узнать подробности гибели кита, пишет mail.ru.