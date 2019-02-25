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Жизнь

В зарослях бразильского леса нашли 11-метрового горбатого кита

Горбатого кита обнаружили в лесу в прибрежной зоне на острове Марахо в Бразилии.

Кит.
Кит.
открытые источники в интернете

Животное было мертвым.

Эксперты гадают, как такое огромное морское животное могло оказаться в мангровом лесу. Одна из главных версий — кита вынесло далеко на сушу сильным приливом.

Внешний осмотр не выявил никаких повреждений. Биологи из неправительственной организации по водным ресурсам планируют сделать вскрытие, чтобы узнать подробности гибели кита, пишет mail.ru.

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