Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 мая 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Невероятную грозу сняли на видео охотники за штормами

Американские охотники за штормами сняли на видео мощную грозу в Канзасе.

Тучи в Барнауле 5 июля 2019.
Тучи в Барнауле 5 июля 2019.
instagram.com/evgen_kulio

В ролике суперъячейка напоминает огромный космический корабль, позади которого то и дело бьют молнии.

Суперъячейка — разновидность грозового облака с восходящим воздушным потоком. Из всех видов гроз суперъячейки появляются реже всего.

Они могут иметь фронт размахом до 32 километров и представляют опасность.

Суперъячейки при подходящих условиях могут возникнуть в любой точке земного шара, но больше всего они «облюбовали» область Великих равнин США. Этот район еще называют Аллеей торнадо, пишет mail.ru.

Между тем алтайские «охотники за штормами» также сняли мощную грозу, пыльную бурю и даже снег в мае. И все за один лишь день 22 мая.

Территория двух Алтаев оказалась в эпицентре стихий. А утром 23 мая Барнаул накрыло густым туманом.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость