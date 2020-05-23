Невероятную грозу сняли на видео охотники за штормами

Американские охотники за штормами сняли на видео мощную грозу в Канзасе.

В ролике суперъячейка напоминает огромный космический корабль, позади которого то и дело бьют молнии.

Суперъячейка — разновидность грозового облака с восходящим воздушным потоком. Из всех видов гроз суперъячейки появляются реже всего.

Они могут иметь фронт размахом до 32 километров и представляют опасность.

Суперъячейки при подходящих условиях могут возникнуть в любой точке земного шара, но больше всего они «облюбовали» область Великих равнин США. Этот район еще называют Аллеей торнадо, пишет mail.ru.

Между тем алтайские «охотники за штормами» также сняли мощную грозу, пыльную бурю и даже снег в мае. И все за один лишь день 22 мая.

Территория двух Алтаев оказалась в эпицентре стихий. А утром 23 мая Барнаул накрыло густым туманом.