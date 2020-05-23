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Жизнь

Снег, гроза, пыльная буря и туман: два Алтая оказались в эпицентре стихии

Вечер перед выходными днями в Алтайском крае и Республике Алтай «задался». Сразу несколько стихий обрушились на два сибирских региона.

Туман в Барнауле.
Туман в Барнауле.
Владимир Ломакин, vk.com/incident22

В Бийске и его окрестностях бушевала гроза. Перед стихией в небе появились угрожающие тучи. Но бесстрашные пользователи соцсетей все же сфотографировали природные аномалии. И после выдохнули — будущий урожай не пострадал от осадков.

Угловский район Алтайского края накрыло пыльной бурей, после которой земля «взбодрилась» от долгожданного дождя. Роликом поделился Александ Чеботаев.

А Сайлюгемский парк в Республике Алтай завалило майским снегом.

Утро в Барнауле выдалось туманным — видимость в пять утра составляла порядка 200 метров. Вдали — сплошное «молоко».

23 мая местами в Алтайском крае прогнозируются осадки, в некоторых районах возможны ливни с грозами. Днем будет +22…+27 градусов.

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