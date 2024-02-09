9 февраля
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Жизнь

Невидимый экзотический астероид промчится сквозь Землю и случится разрушительное землетрясение

Легкая темная материя может образовывать экзотические невидимые астероиды, выяснила группа российских исследователей.

Астероид. Метеорит
Астероид. Метеорит
СС0

Заметить невидимки можно лишь по гравитации, указывает Газета.Ru.

Несмотря на то, что материя называется темной, астероид будет идеально прозрачным.

При проходе сквозь планету невидимый астероид вызовет землетрясение разрушительной силы. Аналогичный пример — лунное тяготение порождает приливы и отливы.

Однако пока это теория. Тем не менее, если предположение окажется верным — это будет одним из величайших открытий XXI века.

Ранее стало известно, когда Солнце поглотит Землю и уничтожит человечество. Сейчас биосфера Земли поддерживает долю кислорода в атмосфере на уровне 20% за счет фотосинтезирующих организмов. Ранее уровень кислорода был ниже, чем в наши дни.

Его концентрация в атмосфере начала повышаться только после появления наземных растений.

Вопросы о конце света интересовали исследователей всегда.

Так вот, Солнце станет горячее и превратится в красный гигант, который, скорее всего, поглотит Землю.

Апокалипсис

Планета перестанет быть пригодной для обитания живых организмов. Международная группа ученых выяснила, что это произойдет не только из-за испарения океанов, но и из-за серьезных изменений в составе атмосферы.

Это случится примерно через 7 млрд лет. Однако максимальный срок существования сложной жизни на Земле — около одного миллиарда лет.

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