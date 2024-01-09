Озоновые зомби и извержение супервулкана: стало известно, когда Солнце поглотит Землю и уничтожит человечество

Его концентрация в атмосфере начала повышаться только после появления наземных растений.
Вопросы о конце света интересовали исследователей всегда.
Так вот, Солнце станет горячее и превратится в красный гигант, который, скорее всего, поглотит Землю, указывает Lenta.ru.
Климат
Климат Земли станет влажным из-за мощного парникового эффекта. И большое количество воды начнет улетучиваться из стратосферы в космос.
Растительность
Растения исчезнут примерно через 500 млн лет. Дальнейшее потепление начнет подавлять остаточную наземную и морскую биосферную активность. И на планете не сможет жить никто, кроме микроорганизмов.
Апокалипсис
Планета перестанет быть пригодной для обитания живых организмов. Международная группа ученых выяснила, что это произойдет не только из-за испарения океанов, но и из-за серьезных изменений в составе атмосферы.
Это случится примерно через 7 млрд лет. Однако максимальный срок существования сложной жизни на Земле — около одного миллиарда лет. Однако кислорода все равно останется достаточно в течение миллиарда лет.
Потому исследователи уже сейчас ищут потенциально пригодные планеты для жизни.
Видео о катастрофах
Ранее назвали глобальные катастрофы будущего. На видеохостинге опубликован видеоролик, посвященный катастрофическим событиям.
При этом ученые рассказали, какая климатическая катастрофа ожидается на Земле в течение пяти лет.
По прогнозам ученых, годы с 2023 по 2027 станут для планеты самыми теплыми, так как температура на Земле в среднем увеличится на 1,5 градуса по Цельсию из-за южной осцилляции.
Феномен южной осцилляции заключается в том, что вода в экваториальной части Тихого океана неожиданно становится теплее, чем обычно.
Эксперты подчеркнули, что уменьшить последствия глобального потепления можно. Для этого необходимо использовать экологически чистые технологии и снижать выбросы парниковых газов
Ледниковый период и извержение супервулкана
Наступит новый ледниковый период, а также исчезнет Ниагарский водопад. Земля столкнется с крупным астероидом диаметром один километр, произойдет извержение супервулкана.
Планета без колец
Фобос упадет на поверхность Марса. Сатурн полностью лишится колец.
Без озона
Произойдет мощная гамма-вспышка, которая может уничтожить озоновый слой на Земле. Солнце также увеличит свою яркость. Через миллиард лет океаны Земли исчезнут.
Зомби
Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) даже издал инструкцию о подготовке к чрезвычайным ситуациям, в числе которых значится зомби-апокалипсис.
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