9 января
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Жизнь

Озоновые зомби и извержение супервулкана: стало известно, когда Солнце поглотит Землю и уничтожит человечество

Сейчас биосфера Земли поддерживает долю кислорода в атмосфере на уровне 20% за счет фотосинтезирующих организмов. Ранее уровень кислорода был ниже, чем в наши дни.

Земля. Вид из космоса.
Земля. Вид из космоса.
открытые источники (CC0)

Его концентрация в атмосфере начала повышаться только после появления наземных растений.

Вопросы о конце света интересовали исследователей всегда.

Так вот, Солнце станет горячее и превратится в красный гигант, который, скорее всего, поглотит Землю, указывает Lenta.ru.

Климат

Климат Земли станет влажным из-за мощного парникового эффекта. И большое количество воды начнет улетучиваться из стратосферы в космос.

Растительность

Растения исчезнут примерно через 500 млн лет. Дальнейшее потепление начнет подавлять остаточную наземную и морскую биосферную активность. И на планете не сможет жить никто, кроме микроорганизмов.

Апокалипсис

Планета перестанет быть пригодной для обитания живых организмов. Международная группа ученых выяснила, что это произойдет не только из-за испарения океанов, но и из-за серьезных изменений в составе атмосферы.

Это случится примерно через 7 млрд лет. Однако максимальный срок существования сложной жизни на Земле — около одного миллиарда лет. Однако кислорода все равно останется достаточно в течение миллиарда лет.

Потому исследователи уже сейчас ищут потенциально пригодные планеты для жизни.

Видео о катастрофах

Ранее назвали глобальные катастрофы будущего. На видеохостинге опубликован видеоролик, посвященный катастрофическим событиям.

При этом ученые рассказали, какая климатическая катастрофа ожидается на Земле в течение пяти лет.

По прогнозам ученых, годы с 2023 по 2027 станут для планеты самыми теплыми, так как температура на Земле в среднем увеличится на 1,5 градуса по Цельсию из-за южной осцилляции.

Феномен южной осцилляции заключается в том, что вода в экваториальной части Тихого океана неожиданно становится теплее, чем обычно.

Эксперты подчеркнули, что уменьшить последствия глобального потепления можно. Для этого необходимо использовать экологически чистые технологии и снижать выбросы парниковых газов

Ледниковый период и извержение супервулкана

Наступит новый ледниковый период, а также исчезнет Ниагарский водопад. Земля столкнется с крупным астероидом диаметром один километр, произойдет извержение супервулкана.

Планета без колец

Фобос упадет на поверхность Марса. Сатурн полностью лишится колец.

Без озона

Произойдет мощная гамма-вспышка, которая может уничтожить озоновый слой на Земле. Солнце также увеличит свою яркость. Через миллиард лет океаны Земли исчезнут.

Зомби

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) даже издал инструкцию о подготовке к чрезвычайным ситуациям, в числе которых значится зомби-апокалипсис.

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