Человечеству предсказывают конец света: названы глобальные катастрофы будущего

Ролик наглядно демонстрирует, что произойдет с нашей планетой.

Ледниковый период и извержение супервулкана

Наступит новый ледниковый период, а также исчезнет Ниагарский водопад. Земля столкнется с крупным астероидом диаметром один километр, произойдет извержение супервулкана.

Планета без колец

Фобос упадет на поверхность Марса. Сатурн полностью лишится колец.

Без озона

Произойдет мощная гамма-вспышка, которая может уничтожить озоновый слой на Земле. Солнце также увеличит свою яркость. Через миллиард лет океаны Земли исчезнут.

Правда, это произойдет нескоро — в следующий миллиард лет.

О климате

Ранее ученые рассказали, какая климатическая катастрофа ожидается на Земле в течение пяти лет.

По прогнозам ученых, годы с 2023 по 2027 станут для планеты самыми теплыми, так как температура на Земле в среднем увеличится на 1,5 градуса по Цельсию из-за южной осцилляции.

Феномен южной осцилляции заключается в том, что вода в экваториальной части Тихого океана неожиданно становится теплее, чем обычно.

Эксперты подчеркнули, что уменьшить последствия глобального потепления можно. Для этого необходимо использовать экологически чистые технологии и снижать выбросы парниковых газов