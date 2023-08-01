Какая климатическая катастрофа ожидается на Земле в течение пяти лет, рассказали ученые

Эксперты отметили, что между августом и сентябрем наступит южная осцилляция, которая понесет за собой серьезные климатические последствия.

По прогнозам ученых, годы с 2023 по 2027 станут для планеты самыми теплыми, так как температура на Земле в среднем увеличится на 1,5 градуса по Цельсию из-за южной осцилляции.

Феномен южной осцилляции заключается в том, что вода в экваториальной части Тихого океана неожиданно становится теплее, чем обычно.

Эксперты подчеркнули, что уменьшить последствия глобального потепления можно. Для этого необходимо использовать экологически чистые технологии и снижать выбросы парниковых газов, сообщает "Российская газета".

"Высокие концентрации парниковых газов, прежде всего углекислого, удерживают в атмосфере тепло, что создает дисбаланс энергии и поднимает температуру. За последние 150-170 лет температура воздуха изменилась больше, чем за предыдущие 2 тысячи лет", – добавил член-корреспондент РАН Сергей Гулев.

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