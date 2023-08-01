2 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Какая климатическая катастрофа ожидается на Земле в течение пяти лет, рассказали ученые

Эксперты отметили, что между августом и сентябрем наступит южная осцилляция, которая понесет за собой серьезные климатические последствия.

Жара
Жара
СС0

По прогнозам ученых, годы с 2023 по 2027 станут для планеты самыми теплыми, так как температура на Земле в среднем увеличится на 1,5 градуса по Цельсию из-за южной осцилляции.

Феномен южной осцилляции заключается в том, что вода в экваториальной части Тихого океана неожиданно становится теплее, чем обычно.

Эксперты подчеркнули, что уменьшить последствия глобального потепления можно. Для этого необходимо использовать экологически чистые технологии и снижать выбросы парниковых газов, сообщает "Российская газета".

"Высокие концентрации парниковых газов, прежде всего углекислого, удерживают в атмосфере тепло, что создает дисбаланс энергии и поднимает температуру. За последние 150-170 лет температура воздуха изменилась больше, чем за предыдущие 2 тысячи лет", – добавил член-корреспондент РАН Сергей Гулев.

Ранее аномалии 1950-х и 2020-х. Когда еще в Алтайском крае была такая жара

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость