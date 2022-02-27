Не забудьте поздравить. Виктору Герману исполняется 74 года

Редакция altapress.ru поздравляет Виктора Адольфовича с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, жизненной энергии, счастья и успешной деятельности на благо Алтайского края!
Виктор Герман, председатель правления Алтайского завода прецизионных изделий, отмечает день рождения 27 февраля. Ему исполняется 74 года.
Редакция altapress.ru поздравляет Виктора Адольфовича с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, жизненной энергии, счастья и успешной деятельности на благо Алтайского края!
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