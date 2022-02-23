Не забудьте поздравить. Константину Татарникову исполняется 60 лет

Редакция altapress.ru поздравляет Константина Александровича с юбилеем!
Желаем успехов, верных решений, больших достижений, здоровья, тепла и уюта в доме!
Константин Татарников, глава Косихинского района Алтайского края, отмечает день рождения 23 февраля. Ему исполняется 60 лет.
Редакция altapress.ru поздравляет Константина Александровича с юбилеем!
Желаем успехов, верных решений, больших достижений, здоровья, тепла и уюта в доме!
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