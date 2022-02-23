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Жизнь

Не забудьте поздравить. Константину Татарникову исполняется 60 лет

Константин Татарников, глава Косихинского района Алтайского края, отмечает день рождения 23 февраля. Ему исполняется 60 лет.

Константин Татарников, глава Косихинского района.
Константин Татарников, глава Косихинского района.
kosiha-raion.ru

Редакция altapress.ru поздравляет Константина Александровича с юбилеем!

Желаем успехов, верных решений, больших достижений, здоровья, тепла и уюта в доме!

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