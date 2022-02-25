Не забудьте поздравить. Вячеславу Химочке исполняется 42 года

Редакция altapress.ru поздравляет Вячеслава Сергеевича с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, жизненной энергии, счастья и успешной деятельности на благо Алтайского края!
Вячеславу Химочке, министру промышленности и энергетики Алтайского края, 25 февраля исполняется 42 года.
Редакция altapress.ru поздравляет Вячеслава Сергеевича с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, жизненной энергии, счастья и успешной деятельности на благо Алтайского края!
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