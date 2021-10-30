Незаслуженный «этап». 5 знаменитостей, которые пострадали от сталинских репрессий

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Георгий Жженов

Актер Георгий Жженов, который снимался в фильмах «Ошибка резидента» и «Судьба резидента», в 1938 году поехал на съемки в Комсомольск-на-Амуре. В поезде он познакомился с американским дипломатом.

Коллеги Жженова узнали об этом и донесли на него, как на шпиона. Тогда знаменитость приговорили к 5 годам исправительно-трудовых лагерей, этапировали на Колыму, а позже сослали в Норильск.