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Жизнь

Незаслуженный «этап». 5 знаменитостей, которые пострадали от сталинских репрессий

День памяти жертв политических репрессий отмечается 30 октября. Сегодня altapress.ru вспомнил некоторых из отечественных знаменитостей, кто подвергся арестам и ссылкам.

Тюрьма, заключение.
Тюрьма, заключение.
CC0
1
Георгий Жженов

Актер Георгий Жженов, который снимался в фильмах «Ошибка резидента» и «Судьба резидента», в 1938 году поехал на съемки в Комсомольск-на-Амуре. В поезде он познакомился с американским дипломатом.

Коллеги Жженова узнали об этом и донесли на него, как на шпиона. Тогда знаменитость приговорили к 5 годам исправительно-трудовых лагерей, этапировали на Колыму, а позже сослали в Норильск.

Георгий Жженов.
Георгий Жженов.
CC0
2
Ариадна Эфрон

Ариадна Эфрон — дочь поэтессы Марины Цветаевой. Ее в 1939-м приговорили к 8 годам лагерей. Под пытками женщина дала показания против своего отца — публициста Сергея Эфрона.

Ариадна Эфрон.
Ариадна Эфрон.
CC0
3
Андрей Туполев

Сталинским репрессиям подвергли и прославленного авиаконструктора Андрея Туполева. В 1937 году его обвинили во вредительстве, принадлежности к контрреволюционной организации и сотрудничестве с иностранной разведкой.

За «злодеяния» Туполева приговорили к 15 годам лагерей, но уже в 1941-м выпустили на свободу.

Андрей Туполев.
Андрей Туполев.
ru.wikipedia.org.
4
Петр Вельяминов

Народного артиста РСФСР Петра Вельяминова арестовали в 1942 году. Его, 16-летнего парня, обвинили в участии в антисоветской организации. Из мест лишения свободы Вельяминов вышел в 1952-м.

Петр Вельяминов.
Петр Вельяминов.
CC0
5
Николай Заболоцкий

Репрессированный поэт Николай Заболоцкий вспоминал: «Первые дни меня не били, стараясь разложить морально и физически. Мне на давали вещи. Не разрешали спать. Следователи сменяли друг друга, я же неподвижно сидел на стуле перед следовательским столом — сутки за сутками. За стеной, в соседнем кабинете, по временам слышались чьи-то неистовые вопли. Ноги мои стали отекать, и на третьи сутки мне пришлось разорвать ботинки, так как я не мог переносить боли в стопах. Сознание стало затуманиваться, и я все силы напрягал для того, чтобы отвечать разумно и не допустить какой-либо несправедливости в отношении тех людей, о которых меня спрашивали.

Николай Заболоцкий.
Николай Заболоцкий.
CC0
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