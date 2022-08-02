Ни минуты покоя. Какое будущее ждет всех с 1 по 7 августа

Altapress.ru представляет предсказание на неделю с 1 по 7 августа. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Светланы Черемисиной , барнаульского астропсихолога.

Начало недели лучше провести в спокойной обстановке. Со среды можно активничать, ловить креативные идеи и попутный ветер в паруса. Неделя творчества и новых решений.

АП 1. Нужно залечь на дно до среды Берегите голову, не перенапрягайтесь. Здоровье на неделе в приоритете. Помните об этом.

АП 2. Отложите шоппинг и инвестиции Если вам покажется, что отношения нужно заканчивать… Вы знаете, что делать, когда кажется.

АП 3. Вы можете быть вялыми… и дезориентированными в начале недели. Зато к концу — почувствуете желание выступать на сцене.

АП 4. Можете потерять настроение… к концу недели. Занимайтесь домом и семьей. К воскресенью вас потянет оздоравливаться.

АП 5. Лучшее лекарство — это… уединение и общение с семьей. Особое внимание уделите старшим. Постарайтесь не конфликтовать.

АП 6. Побудьте на природе , в тишине Любые дела будут спориться. Найдете ответы на все волнующие вас вопросы.

АП 7. Направьте все внимание… на рабочие вопросы. Партнеров пока не трогайте. На следующей неделе договоритесь.

АП 8. Следите за самочувствием Вам пока лучше не участвовать в соревнованиях и не затевать конкурентной борьбы.

АП 9. Будьте готовы… уделить внимание и время детям. Займитесь тем отдыхом, который давно откладывали.

АП 10. Можете потерять покой Не вкладывайтесь в недвижимость, сделайте перерыв в ремонте.

АП 11. Не начинайте… важные проекты на неделе. Пока планируйте, вдохновляйтесь, генерируйте идеи.

АП 12. Тщательно подбирайте слова А также свой рацион питания. Возможны повышения доходов. Семья потребует внимания.