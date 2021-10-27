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Ни поесть, ни поглазеть. Когда в Алтайском крае введут QR-коды и какие еще ограничения узаконили власти

Губернатор Виктор Томенко подписал указ, по которому в Алтайском крае запустят новые антиковидные ограничения. В том числе стало известно, когда в общественные места нельзя будет попасть без QR-кода.

QR-код.
QR-код.
unsplash.com.
1
Когда в регионе введут QR-коды?

Согласно документу, мера будет действовать с 30 октября. Без подтверждения вакцинации с этого дня перестанут пускать в торгово-развлекательные центры.

2
QR-кодирование понадобится, чтобы посещать другие общественные места?

Да. С 15 ноября без «справки» жители края не смогут ходить в театры, кино и концертные залы, бассейны, фитнес-клубы и спортивные объекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, базы отдыха, круглосуточные оздоровительные лагеря, кафе, столовые и буфеты. Для последних есть исключение — под действие приказа не попадают доставки и обслуживание на вынос.

При этом для всех мест общественного питания объявят коммендантский час — в них не смогут осуществлять продажи с 23:00 до 06:00.

Кафе.
Кафе.
unsplash.com

Под строгим запретом — массовые мероприятия. Тем не менее, кинотетры, театры, концертные залы, спортивные объекты, бассейны и цирки смогут оказывать услуги. Если заполняемость объекта не больше 50% от их вместимости и не свыше 500 посетителей.

3
Куда можно без QR-кода?

Без подтверждения вакцинации разрешат посещать:

  • аптеки;
  • продуктовые точки розничной торговли, с которыми заключены договоры на оказание услуг.
4
Кого могут не пустить в общественные места?
Мама с ребенком.
Мама с ребенком.
СС0

В нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября посещать торговые центры нельзя несовершеннолетним без сопровождения опекунов, попечителей, родителей.

Также Виктор Томенко дал противоковидные рекомендации работодателям.

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