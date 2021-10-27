Ни поесть, ни поглазеть. Когда в Алтайском крае введут QR-коды и какие еще ограничения узаконили власти

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QR-кодирование понадобится , чтобы посещать другие общественные места?

Да. С 15 ноября без «справки» жители края не смогут ходить в театры, кино и концертные залы, бассейны, фитнес-клубы и спортивные объекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, базы отдыха, круглосуточные оздоровительные лагеря, кафе, столовые и буфеты. Для последних есть исключение — под действие приказа не попадают доставки и обслуживание на вынос.

При этом для всех мест общественного питания объявят коммендантский час — в них не смогут осуществлять продажи с 23:00 до 06:00.

Кафе. unsplash.com

Под строгим запретом — массовые мероприятия. Тем не менее, кинотетры, театры, концертные залы, спортивные объекты, бассейны и цирки смогут оказывать услуги. Если заполняемость объекта не больше 50% от их вместимости и не свыше 500 посетителей.