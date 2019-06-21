Ни воды, ни ремонта: почему барнаульские фонтаны этим летом «не фонтан»

В жаркий день мы обошли все известные altapress.ru барнаульские фонтаны и увидели: дети используют их вместо аттракционов, горожане — вместо мусорных баков, голуби — для жилья. Рассказываем и показываем, как сегодня выглядят 20 самых известных фонтанов Барнаула.
«Космос» (проспект Ленина, 59-ф)
Одна из главных достопримечательностей Барнаула. Фонтан работает с 1978 года и каждое лето радовал жителей и гостей города. Однако сейчас «Космос» пуст и признаков жизни пока не подает.
«Лилия» (фонтан у «нулевого километра»)
Свое красивое название он получил из-за старого дизайна. Раньше вода била из лилий, но сейчас струи и вовсе редко увидишь. Большую часть времени фонтан не работает.
Фонтан у краевого Драмтеатра (площадь Сахарова, 1-ф)
Как сообщили в администрации Барнаула, в этом году на подготовку проектно-сметной документации с дальнейшей реконструкцией этого фонтана выделено около 2 млн рублей. Проект обещают подготовить к сентябрю, а реализовать в 2020 году. Этим летом театральный фонтан, скорее всего, простоит без дела.
Фонтан у торгового центра «Россия» (проспект Ленина, 71-ф)
В 2018 году его отремонтировали: поменяли плитку и насосное оборудование. Сейчас он выглядит красиво, но все же редко этот фонтан можно застать работающим.
Фонтан у ТЦ «Гулливер» (пересечение проспекта Красноармейского и улицы Партизанской)
Фонтан находится в самом центре новой детской площадке. И сейчас, когда в нем нет воды, ребята явно воспринимают его как часть игровой зоны: бегают по бортам, прыгают внутрь, играют в нем в прятки.
Фонтан «Земля» (проспект Красноармейский, 104-ф)
Фонтан, находящийся на одной из главных прогулочных зон Барнаула, пока наполнен водой лишь наполовину. Это оставляет надежду на скорое начало его работы.
«Золотая Рыбка» (улица Молодежная, 29-ф)
Фонтан чист и периодически функционирует, поэтому рядом вы всегда найдете отдыхающих на лавочке возратсных и молодых барнаульцев, наслаждающихся свежестью. Лишь потрескавшаяся плитка может слегка повлиять на общее впечатление.
«Синяя птица» (проспект Ленина, 90-ф)
Небольшой фонтан в виде синей птицы всегда был украшением зеленого сквера. Сейчас он не работает.
«Лягушка» (улица Малахова, 75-ф)
Последний раз фонтан ремонтировали в 2017 году. Сегодня на нем уже нет знакомой каждому фигурки зеленой лягушки, зато есть трещины на дне, грязь и мусор. Пока он не работает.
Фонтан на площади Мира (улица Георгия Исакова, 213-ф)
Чистый, только что отремонтированный. Радует глаз подсветкой и дизайном. Если вы хотите увидеть красивый, современный фонтан, то вам на площадь Мира. Иных вариантов нет!
Фонтан в Центральном парке (проспект Социалистический 11-ф)
Посреди парка Центрального района сейчас красуется неработающий фонтан. Внутри него трещины и облупившаяся краска, не так давно его периметр обнесли цементом, что не прибавило фонтану привлекательности.
«Афродита» (улица Георгиева, 41-ф)
Греческая богиня уже не первый год украшает район Сулима. В 2017-м фонтан реставрировали, а в 2018-м там заменили насосное оборудование. «Афродита» этим летом уже начала работу.
Фонтан на Попова (улица Попова, 98-ф)
Воду в этом фонтане так давно не чистили, что она успела зацвести. Неудивительно, что многие барнаульцы не гнушаются выбрасывать туда мусор. Венчает этот «архитектурный шедевр» железный зеленый тазик.
«Цветок» (улица Попова, 76-ф)
Фонтан в виде изящного металлического цветка расположен на аллее Победы. Он работает. Сейчас вы уже можете увидеть его во всей красе.
Фонтан на Шукшина (улица Шукшина, 1-ф)
На сегодняшний день фонтан находится в стадии ремонта. Так что начнет ли он свою работу этим летом — остается только гадать.
Фонтан в парке «Арлекино» (улица Георгия Исакова, 149-ф)
Фонтан в одном из лучших городских парков явно нуждается в реставрации: трещины, облупившаяся краска. Он на глазах разрушается.
Цветок (улица Антона Петрова, 146-ф)
Еще один «цветочный» фонтан находится рядом с барнаульским Домом культуры. В 2018 году его должны были отремонтировать. Но на деле ограничились тем, что криво выкрасили яркую старую мозаику в кричащекрасный цвет. Воды в нем нет до сих пор. Стыдоба иметь такой фонтан возле главного ДК города.
Фонтан на Панфиловцев (улица Панфиловцев, 24-ф)
Единственный многоуровневый фонтан в городе, сделанный из красного камня, уже который год стоит без воды. Но ждать осталось недолго: в мэрии сообщили, что в этом году в бюджете предусмотрено 8 млн. рублей на его полное обновление.
Фонтан на поселке Южном (улица Чайковского, 21-ф)
Краска с него давно слезла. По грязной воде проплывают островки мусора. Веселятся птички. Если уж не ремонт, то очистка этому фонтану давно необходима.
Фонтан в Научном городке (Научный городок, 39-ф)
Фонтан — одна из главных достопримечательностей Научного городка, поэтому тут он почти всегда работает. И если не обращать внимания на зацветшую воду и слегка треснувшую плитку, то эту булькающую конструкцию вполне можно назвать симпатичной.