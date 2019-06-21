Ни воды, ни ремонта: почему барнаульские фонтаны этим летом «не фонтан»

В столице Алтайского края насчитывается около 30 фонтанов. Но подавляющее большинство из них с начала лета не работают. Мэрия Барнаула объявила небольшую ремонтную кампанию: на фонтаны потратят в этом году 10 млн рублей и еще 2 млн рублей на их содержание. Правда, пока ремонт нигде толком не начался.

В жаркий день мы обошли все известные altapress.ru барнаульские фонтаны и увидели: дети используют их вместо аттракционов, горожане — вместо мусорных баков, голуби — для жилья. Рассказываем и показываем, как сегодня выглядят 20 самых известных фонтанов Барнаула.

«Космос» ( проспект Ленина , 59-ф)

Одна из главных достопримечательностей Барнаула. Фонтан работает с 1978 года и каждое лето радовал жителей и гостей города. Однако сейчас «Космос» пуст и признаков жизни пока не подает.

«Космос». Юлия Суханова

«Лилия» ( фонтан у «нулевого километра»)

Свое красивое название он получил из-за старого дизайна. Раньше вода била из лилий, но сейчас струи и вовсе редко увидишь. Большую часть времени фонтан не работает.

«Лилия». Юлия Суханова «Лилия». Юлия Суханова

Фонтан у краевого Драмтеатра ( площадь Сахарова , 1-ф)

Как сообщили в администрации Барнаула, в этом году на подготовку проектно-сметной документации с дальнейшей реконструкцией этого фонтана выделено около 2 млн рублей. Проект обещают подготовить к сентябрю, а реализовать в 2020 году. Этим летом театральный фонтан, скорее всего, простоит без дела.

Фонтан у краевого Драмтеатра. Юлия Суханова Фонтан у краевого Драмтеатра. Юлия Суханова

Фонтан у торгового центра «Россия» ( проспект Ленина , 71-ф)

В 2018 году его отремонтировали: поменяли плитку и насосное оборудование. Сейчас он выглядит красиво, но все же редко этот фонтан можно застать работающим.

Фонтан у торгового центра «Россия». Юлия Суханова Фонтан у торгового центра «Россия». Юлия Суханова

Фонтан у ТЦ «Гулливер» ( пересечение проспекта Красноармейского и улицы Партизанской)

Фонтан находится в самом центре новой детской площадке. И сейчас, когда в нем нет воды, ребята явно воспринимают его как часть игровой зоны: бегают по бортам, прыгают внутрь, играют в нем в прятки.

Фонтан у ТЦ «Гулливер». Юлия Суханова Фонтан у ТЦ «Гулливер». Юлия Суханова

Фонтан «Земля» ( проспект Красноармейский , 104-ф)

Фонтан, находящийся на одной из главных прогулочных зон Барнаула, пока наполнен водой лишь наполовину. Это оставляет надежду на скорое начало его работы.

Фонтан «Земля». Юлия Суханова

«Золотая Рыбка» ( улица Молодежная , 29-ф)

Фонтан чист и периодически функционирует, поэтому рядом вы всегда найдете отдыхающих на лавочке возратсных и молодых барнаульцев, наслаждающихся свежестью. Лишь потрескавшаяся плитка может слегка повлиять на общее впечатление.

«Золотая Рыбка». Юлия Суханова

«Синяя птица» ( проспект Ленина , 90-ф)

Небольшой фонтан в виде синей птицы всегда был украшением зеленого сквера. Сейчас он не работает.

«Синяя птица» Юлия Суханова

«Лягушка» ( улица Малахова , 75-ф)

Последний раз фонтан ремонтировали в 2017 году. Сегодня на нем уже нет знакомой каждому фигурки зеленой лягушки, зато есть трещины на дне, грязь и мусор. Пока он не работает.

«Лягушка». Юлия Суханова

Фонтан на площади Мира ( улица Георгия Исакова , 213-ф)

Чистый, только что отремонтированный. Радует глаз подсветкой и дизайном. Если вы хотите увидеть красивый, современный фонтан, то вам на площадь Мира. Иных вариантов нет!

Фонтан на площади Мира. Юлия Суханова Фонтан на площади Мира. Юлия Суханова

Фонтан в Центральном парке ( проспект Социалистический 11-ф)

Посреди парка Центрального района сейчас красуется неработающий фонтан. Внутри него трещины и облупившаяся краска, не так давно его периметр обнесли цементом, что не прибавило фонтану привлекательности.

Фонтан в Центральном парке. Юлия Суханова

«Афродита» ( улица Георгиева , 41-ф)

Греческая богиня уже не первый год украшает район Сулима. В 2017-м фонтан реставрировали, а в 2018-м там заменили насосное оборудование. «Афродита» этим летом уже начала работу.

«Афродита». Юлия Суханова

Фонтан на Попова ( улица Попова , 98-ф)

Воду в этом фонтане так давно не чистили, что она успела зацвести. Неудивительно, что многие барнаульцы не гнушаются выбрасывать туда мусор. Венчает этот «архитектурный шедевр» железный зеленый тазик.

Фонтан на Попова. Юлия Суханова Фонтан на Попова. Юлия Суханова

«Цветок» ( улица Попова , 76-ф)

Фонтан в виде изящного металлического цветка расположен на аллее Победы. Он работает. Сейчас вы уже можете увидеть его во всей красе.

«Цветок». Юлия Суханова

Фонтан на Шукшина ( улица Шукшина , 1-ф)

На сегодняшний день фонтан находится в стадии ремонта. Так что начнет ли он свою работу этим летом — остается только гадать.

Фонтан на Шукшина. Юлия Суханова

Фонтан в парке «Арлекино» ( улица Георгия Исакова , 149-ф)

Фонтан в одном из лучших городских парков явно нуждается в реставрации: трещины, облупившаяся краска. Он на глазах разрушается.

Фонтан в парке «Арлекино». Юлия Суханова Фонтан в парке «Арлекино». Юлия Суханова

Цветок ( улица Антона Петрова , 146-ф)

Еще один «цветочный» фонтан находится рядом с барнаульским Домом культуры. В 2018 году его должны были отремонтировать. Но на деле ограничились тем, что криво выкрасили яркую старую мозаику в кричащекрасный цвет. Воды в нем нет до сих пор. Стыдоба иметь такой фонтан возле главного ДК города.

«Цветок» Юлия Суханова

Фонтан на Панфиловцев ( улица Панфиловцев , 24-ф)

Единственный многоуровневый фонтан в городе, сделанный из красного камня, уже который год стоит без воды. Но ждать осталось недолго: в мэрии сообщили, что в этом году в бюджете предусмотрено 8 млн. рублей на его полное обновление.

Фонтан на Панфиловцев. Юлия Суханова Фонтан на Панфиловцев. Юлия Суханова

Фонтан на поселке Южном ( улица Чайковского , 21-ф)

Краска с него давно слезла. По грязной воде проплывают островки мусора. Веселятся птички. Если уж не ремонт, то очистка этому фонтану давно необходима.

Фонтан на поселке Южном. Юлия Суханова Фонтан на поселке Южном. Юлия Суханова

Фонтан в Научном городке ( Научный городок , 39-ф)

Фонтан — одна из главных достопримечательностей Научного городка, поэтому тут он почти всегда работает. И если не обращать внимания на зацветшую воду и слегка треснувшую плитку, то эту булькающую конструкцию вполне можно назвать симпатичной.

Фонтан в Научном городке. Юлия Суханова

Материал подготовила Юлия Суханова.