Никаких «мягких лапок». 20 алтайских ветклиник предлагают опасную операцию для кошек

Депутаты московского парламента внесли законопроект в Госдуму, предлагающий запретить хирургические операции, калечащие животных.
В их числе популярная процедура по удалению у кошек когтей вместе с когтевыми фалангами, либо сухожилий, отвечающие за выпуск когтей.
Такую процедуру называют «мягкие лапки». Чаще всего ветеринары предлагают процедуру без показаний — как косметическую. Чтобы питомец не портил мебель и ковры, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В столице России таких ветклиник 16, в Московской области 21, а в Алтайском крае — 20.
Новый законопроект дополнит закон «Об ответственном обращении с животными».
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!