12 января
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Жизнь

Никаких «мягких лапок». 20 алтайских ветклиник предлагают опасную операцию для кошек

Депутаты московского парламента обнаружили по всей России ветеринарные клиники, предлагающие опасную операцию по удалению когтей для кошек. В Алтайском крае таких 20, сообщает «Парламентская газета».

Домашняя кошка.
Домашняя кошка.
unsplash.com

Депутаты московского парламента внесли законопроект в Госдуму, предлагающий запретить хирургические операции, калечащие животных.

В их числе популярная процедура по удалению у кошек когтей вместе с когтевыми фалангами, либо сухожилий, отвечающие за выпуск когтей.

Такую процедуру называют «мягкие лапки». Чаще всего ветеринары предлагают процедуру без показаний — как косметическую. Чтобы питомец не портил мебель и ковры, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В столице России таких ветклиник 16, в Московской области 21, а в Алтайском крае — 20.

Новый законопроект дополнит закон «Об ответственном обращении с животными».

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