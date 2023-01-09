9 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Около миллиона кур забьют из-за вспышки птичьего гриппа

По причине стремительного роста смерти птиц около 930 тыс. кур забьют в Японии, сообщает местное министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства, пишет агентство «Прайм».

Курица, петух, птица.
Курица, петух, птица.
СС0

Генетический анализ после выявления большого количества мертвых птиц подтвердил наличие высокопатогенного штамма птичьего гриппа. В стране с начала осенне-зимнего сезона это уже 56 случай.

По данным газеты «Иомиури», которая ссылается на министерство сельского хозяйства, в 2020 году был побит антирекорд года.

Тогда за сезон в стране уничтожили 9,87 млн птиц. За текущий сезон пришлось избавились от 9,98 млн куриц.

В рекордном сезоне выявили 52 случая заражения в 18 из 47 префектур Японии, а в текущем — 56 случаев в 23 префектурах.

Ранее мы рассказывали, как «летающий» вирус захватывал Землю, и заражаются ли им сейчас.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость