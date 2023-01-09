Около миллиона кур забьют из-за вспышки птичьего гриппа

Генетический анализ после выявления большого количества мертвых птиц подтвердил наличие высокопатогенного штамма птичьего гриппа. В стране с начала осенне-зимнего сезона это уже 56 случай.
По данным газеты «Иомиури», которая ссылается на министерство сельского хозяйства, в 2020 году был побит антирекорд года.
Тогда за сезон в стране уничтожили 9,87 млн птиц. За текущий сезон пришлось избавились от 9,98 млн куриц.
В рекордном сезоне выявили 52 случая заражения в 18 из 47 префектур Японии, а в текущем — 56 случаев в 23 префектурах.
Ранее мы рассказывали, как «летающий» вирус захватывал Землю, и заражаются ли им сейчас.
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