Около миллиона кур забьют из-за вспышки птичьего гриппа

По причине стремительного роста смерти птиц около 930 тыс. кур забьют в Японии, сообщает местное министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства, пишет агентство «Прайм».

Генетический анализ после выявления большого количества мертвых птиц подтвердил наличие высокопатогенного штамма птичьего гриппа. В стране с начала осенне-зимнего сезона это уже 56 случай.

По данным газеты «Иомиури», которая ссылается на министерство сельского хозяйства, в 2020 году был побит антирекорд года.

Тогда за сезон в стране уничтожили 9,87 млн птиц. За текущий сезон пришлось избавились от 9,98 млн куриц.

В рекордном сезоне выявили 52 случая заражения в 18 из 47 префектур Японии, а в текущем — 56 случаев в 23 префектурах.

Ранее мы рассказывали, как «летающий» вирус захватывал Землю, и заражаются ли им сейчас.