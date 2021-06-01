Китайские медики выявили первый случай заражения человека «новым» птичьим гриппом

41-летний мужчина из города Чжэньцзян в конце апреля пожаловался на высокую температуру и плохое самочувствие.
У заболевшего диагностировали птичий грипп H10N3.
Сейчас пациент почти выздоровел. Все контактировавшие с ним люди находятся под наблюдением врачей, пишет «Росбалт».
Ранее анализ генома H10N3 показывал, что вирус не обладает эффективной способностью заражать людей.
Новый тип вируса птичьего гриппа, вероятнее всего, скоро мутирует и сможет передаваться от человека человеку, заявляла в апреле глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В феврале 2018-го в Китае обнаружили человека, зараженного птичьим гриппом редкой разновидности H7N4. Впоследствии штамм вируса птичьего гриппа мутировал.
О птичьем гриппе
Впервые заражение человека зарегистрировали в Гонконге в 1997 во время вспышки гриппа у домашней птицы. Заболело 18 человек, 6 умерли. Был выявлен штамм вируса — H5N1, установлено, что вирус передавался от птиц человеку.
К августу 2005 года в Юго-Восточной Азии зарегистрировано 112 случаев заболевания, из них 64 смертельных исходов.
По данным ВОЗ, с февраля 2003 года по февраль 2008 года из 361 подтвержденного случая заражения людей вирусом птичьего гриппа 227 стали смертельными. Последняя смерть человека от птичьего гриппа зафиксирована в 2014 году в Канаде.