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Здоровье

Китайские медики выявили первый случай заражения человека «новым» птичьим гриппом

В Китае зафиксирован первый случай заражения человека птичьим гриппом, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Китай. Вирус.
Китай. Вирус.
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41-летний мужчина из города Чжэньцзян в конце апреля пожаловался на высокую температуру и плохое самочувствие.

У заболевшего диагностировали птичий грипп H10N3.

Сейчас пациент почти выздоровел. Все контактировавшие с ним люди находятся под наблюдением врачей, пишет «Росбалт».

Ранее анализ генома H10N3 показывал, что вирус не обладает эффективной способностью заражать людей.

Новый тип вируса птичьего гриппа, вероятнее всего, скоро мутирует и сможет передаваться от человека человеку, заявляла в апреле глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В феврале 2018-го в Китае обнаружили человека, зараженного птичьим гриппом редкой разновидности H7N4. Впоследствии штамм вируса птичьего гриппа мутировал.

О птичьем гриппе

Впервые заражение человека зарегистрировали в Гонконге в 1997 во время вспышки гриппа у домашней птицы. Заболело 18 человек, 6 умерли. Был выявлен штамм вируса — H5N1, установлено, что вирус передавался от птиц человеку.

К августу 2005 года в Юго-Восточной Азии зарегистрировано 112 случаев заболевания, из них 64 смертельных исходов.

По данным ВОЗ, с февраля 2003 года по февраль 2008 года из 361 подтвержденного случая заражения людей вирусом птичьего гриппа 227 стали смертельными. Последняя смерть человека от птичьего гриппа зафиксирована в 2014 году в Канаде.

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