«Мясники» ополчились на дачных «птичников»

Сотрудники ведомства считают, что из-за массового разведения птиц в домашних условиях на садовых, к примеру, участках может привести к распространению вируса птичьего гриппа. Который нанесет удар по массовому производству мяса птицы.
В профильном ведомстве — Россельхознадзоре — уже прошло совещание по этому вопросу.
Закон подписан президентом РФ Владимиром Путиным 14 июля.
Бургеры и спрос
Между тем спрос на куриное мясо упал в России. Потребление курицы уменьшилось с переходом крупных потребителей на свинину. Подчеркивается, что с 16 по 22 мая стоимость живых свиней сократилась на 20% год к году — из-за разрешения беспошлинного импорта 100 тыс. продукции.
Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев уточнил, что спрос серьезно сократился в оптовом звене после закрытия McDonald’s — одного из крупных закупщиков мяса курицы среди общепита.
Снижение потребления и цен на курицу может спровоцировать падение производства.