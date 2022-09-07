7 сентября
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Экономика

«Мясники» ополчились на дачных «птичников»

Представители «Росптицесоюза» попросили внести поправки в закон, который разрешает владельцам садовых и огородных участков разводить птицу «для себя», пишет «Коммерсантъ».

Курица, петух, птица.
Курица, петух, птица.
СС0

Сотрудники ведомства считают, что из-за массового разведения птиц в домашних условиях на садовых, к примеру, участках может привести к распространению вируса птичьего гриппа. Который нанесет удар по массовому производству мяса птицы.

В профильном ведомстве — Россельхознадзоре — уже прошло совещание по этому вопросу.

Закон подписан президентом РФ Владимиром Путиным 14 июля.

Бургеры и спрос

Между тем спрос на куриное мясо упал в России. Потребление курицы уменьшилось с переходом крупных потребителей на свинину. Подчеркивается, что с 16 по 22 мая стоимость живых свиней сократилась на 20% год к году — из-за разрешения беспошлинного импорта 100 тыс. продукции.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев уточнил, что спрос серьезно сократился в оптовом звене после закрытия McDonald’s — одного из крупных закупщиков мяса курицы среди общепита.

Снижение потребления и цен на курицу может спровоцировать падение производства.

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