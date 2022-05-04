На одни и те же грабли. Почему и за какие «проделки» могут оштрафовать дачников

«Если еда готовится в мангалах, жаровнях и т.д., от мангала до домов и прочих построек должно быть не менее пяти метров.

В радиусе двух метров не должно быть горючих или легковоспламеняющихся материалов, в том числе сухой травы», — отметил старший управляющий партнер.