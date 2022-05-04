4 мая
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Дом и дача

На одни и те же грабли. Почему и за какие «проделки» могут оштрафовать дачников

Дачников могут оштрафовать за нарушение нескольких требований — даже на личном участке. За что наказывают собственников, и как этого избежать — в нашем разборе.

Дача. Недвижимость. Загородный дом.
Дача. Недвижимость. Загородный дом.
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1
Почему и за какие нарушения штрафуют дачников?

Дачников штрафуют за:

  • несоблюдение пожарной безопасности,
  • захламление личной территории,
  • использование участка не по назначению.

Об этом «Прайму» рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

2
Дачный участок используют не по назначению. Что это значит?

«Не по назначению» — значит, что на участке для садоводства держат птицу или скот. Но могут быть и более серьезные провинности.

Курица, петух, птица.
Курица, петух, птица.
СС0
3
«Рядовых» дачников наказывают часто?

Нет, рядовых дачников наказывают нечасто. По словам Гусятникова, большая часть ответственности ложится на юрлиц.

4
А какие штрафы платят дачники-нарушители?

Петр Гусятников подчеркнул, что для физлиц штраф составляет 2−3 тыс. рублей. Его по статье 20.4 КоАП могут «вменить» за сжигание мусора или сухой травы.

Костер. Огонь.
Костер. Огонь.
СС0
5
Как правильно жарить еду на даче?

«Если еда готовится в мангалах, жаровнях и т.д., от мангала до домов и прочих построек должно быть не менее пяти метров.

В радиусе двух метров не должно быть горючих или легковоспламеняющихся материалов, в том числе сухой травы», — отметил старший управляющий партнер.

Шашлык, мангал.
Шашлык, мангал.
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6
Когда и как нельзя жечь траву на даче?

Нельзя сжигать траву, если специально для этого не подготовлено место.

Разводить огонь можно в 30 метрах от лиственной лесополосы и в 100 метрах от хвойного леса, сказал «Прайму» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

«Не разрешается оставлять горящий костер без присмотра. Правила пожарной безопасности обязывают дачников располагать рядом с открытым огнем ведро с водой, песком, металлический лист. Также рекомендуется иметь при себе мобильный телефон для связи с пожарной службой», — уточнил он.

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