На одни и те же грабли. Почему и за какие «проделки» могут оштрафовать дачников

Дачников штрафуют за:
- несоблюдение пожарной безопасности,
- захламление личной территории,
- использование участка не по назначению.
Об этом «Прайму» рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
«Не по назначению» — значит, что на участке для садоводства держат птицу или скот. Но могут быть и более серьезные провинности.
Нет, рядовых дачников наказывают нечасто. По словам Гусятникова, большая часть ответственности ложится на юрлиц.
Петр Гусятников подчеркнул, что для физлиц штраф составляет 2−3 тыс. рублей. Его по статье 20.4 КоАП могут «вменить» за сжигание мусора или сухой травы.
«Если еда готовится в мангалах, жаровнях и т.д., от мангала до домов и прочих построек должно быть не менее пяти метров.
В радиусе двух метров не должно быть горючих или легковоспламеняющихся материалов, в том числе сухой травы», — отметил старший управляющий партнер.Шашлык, мангал.CC0
Нельзя сжигать траву, если специально для этого не подготовлено место.
Разводить огонь можно в 30 метрах от лиственной лесополосы и в 100 метрах от хвойного леса, сказал «Прайму» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
«Не разрешается оставлять горящий костер без присмотра. Правила пожарной безопасности обязывают дачников располагать рядом с открытым огнем ведро с водой, песком, металлический лист. Также рекомендуется иметь при себе мобильный телефон для связи с пожарной службой», — уточнил он.