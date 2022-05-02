Почему мясо нужно есть руками, рассказал шашлычник с 40-летним стажем

В период майских праздников для большинства россиян становится традицией выезд на природу и приготовление шашлыков.

Какое мясо выбрать для шашлыка, как его приготовить и наестся мясом без проблем для здоровья, рассказал шашлычник с 40-летним опытом Александр Чилингорян, пишет Газета.Ru.

«Лучше всего для шашлыка подходит свинина или баранина. Остальные виды мясо станут сухими при прожарке на углях. Выбирать мясо нужно молодое и нежирное. Об этом свидетельствуют тонкие кости и светлый окрас. Рекомендуется также использовать мясо без прожилок, пленок и хрящей», — советует эксперт.

Вопреки расхожему мнению, классический шашлык не нуждается в маринаде, отмечает Чилингорян.

Мясо достаточно промыть, обрезать ненужное и натереть перцем, специями и солью.

«Последовательность должна быть именно такой, так как кристаллы соли имеют плотную структуру и больший размер. Если сначала посолить, то открытые поры мяса будут забиты этими кристаллами и перец со специями не смогут проникнуть вглубь мышечной ткани», — подчеркнул специалист по мясу.

Жарить шашлык можно на любых дровах нехвойных пород, чтобы не выделялись ненужные смолы.

«Есть такое мнение, что самый вкусный шашлык готовиться на дровах косточковых деревьев. Никаких подтверждений эта точка зрения не имеет. Шашлык нужно жарить на максимально горячих углях, но без открытого огня. Если возникнет огонь, его лучше затушить щепоткой соли, а не водой. Основной секрет состоит в том, что шампур нужно постоянно вращать для равномерной прожарки», — отметил Чилингорян.

Если есть шашлык руками, насыщение наступит быстрее в силу участию тактильных рецепторов. В таком случае меньше шансов переесть.

Между тем стандартный «шашлычный набор» подорожал в России почти на 600 рублей. В апреле 2022 года «индекс шашлыка» вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.