28 апреля
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Жизнь

Стандартный «шашлычный набор» подорожал в России почти на 600 рублей

В России подорожал «шашлычный набор», выяснили специалисты аналитического ресурса «Чек Индекс». По сравнению с прошлым годом, он обойдется дороже на 583 рубля.

Шашлык. Майские праздники.
Шашлык. Майские праздники.
CC0

В «шашлычный набор» входят ведерко замаринованного мяса, шампуры, мангал, уголь и средство для розжига.

В апреле 2022 года «индекс шашлыка» вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты изучили данные о продажах маринованного мяса, шампуров, мангала, угля и розжига в период с 1 по 24 апреля. Оказалось, что средний чек за такой набор в апреле 2022 года составил 2484 руб. против 1901 руб. годом ранее.

На сам шашлык россияне в среднем тратят 498 руб. (+17% к прошлому году), на комплект шампуров — 304 руб. (+30%), на мангал — 1172 руб. (+28%), на уголь — 380 руб. (+77%) и на средство для розжига — 130 руб. (+26%).

Спрос на все товары снизился на 20% - специалисты связывают это с поздним началом весны, пишут «Известия». Но в мае спрос должен восстановиться, уверены эксперты.

Ранее местные власти рассказали о ценах на продукты в Алтайском крае.

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