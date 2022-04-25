Максимальная инфляция. Власти рассказали о ценах на продукты в Алтайском крае

В марте годовая инфляция в Алтайском крае возросла до 18,3%. Это максимум за последние несколько лет. При этом минимальный набор продуктов в регионе остается одним из самых дешевых в стране, сообщили в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Сильнее всего в марте подорожал репчатый лук, капуста, морковь и товары, на которые начался ажиотажный спрос, — сахар и соль.

Как и всегда, весной подорожали овощи и фрукты. Также сыграли свою роль введенные против России санкции (нарушилась логистика поставок).

«На фоне заканчивающихся объемов овощей, заложенных на хранение осенью, торговые сети вынуждены были закупать свежие овощи за пределами России с учетом актуального курса национальной валюты. Сложение этих факторов, а также ажиотажный спрос на некоторые товары и продукты привели к удорожанию не только овощей, а целого ряда продуктов», — объясняют власти.

При этом уровень потребительских цен на продукты в Алтайском крае остается одним из самых низких среди российских регионов, подчеркнули в управлении. В крае самые низкие средние розничные цены в Сибири на сахар, яйца, муку, мясо кур и гречку.