Максимальная инфляция. Власти рассказали о ценах на продукты в Алтайском крае

Сильнее всего в марте подорожал репчатый лук, капуста, морковь и товары, на которые начался ажиотажный спрос, — сахар и соль.
Как и всегда, весной подорожали овощи и фрукты. Также сыграли свою роль введенные против России санкции (нарушилась логистика поставок).
«На фоне заканчивающихся объемов овощей, заложенных на хранение осенью, торговые сети вынуждены были закупать свежие овощи за пределами России с учетом актуального курса национальной валюты. Сложение этих факторов, а также ажиотажный спрос на некоторые товары и продукты привели к удорожанию не только овощей, а целого ряда продуктов», — объясняют власти.
При этом уровень потребительских цен на продукты в Алтайском крае остается одним из самых низких среди российских регионов, подчеркнули в управлении. В крае самые низкие средние розничные цены в Сибири на сахар, яйца, муку, мясо кур и гречку.
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по итогам марта в Алтайском крае составила — 5 834,79 рублей.
В среднем в СФО — 6 052,95 рублей, по России — 6013,27 рублей.