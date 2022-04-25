25 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Никаких шашлыков. С 27 апреля в лесах Алтайского края нельзя будет разводить костры

С 27 апреля в Алтайском крае готовятся ввести особый противопожарный режим, сообщил на совещании в правительстве региона министр природы края Андрей Стрелковский.

Шашлык. Майские праздники.
Шашлык. Майские праздники.
CC0

Информационная система дистанционного мониторинга земли «ИСДМ-Рослесхоз» на 25 апреля на территории Алтайского края зафиксировала 932 термоточки на площади 15 182,86 гектара, из которых 65 термоточек (1197,86 гектара) представляют угрозу лесным участкам.

Основная цель введения особого противопожарного режима — недопущение открытого огня на лесных участках и прилегающей территории для минимизации возможного ущерба от природных пожаров.

Костер на природе.
Костер на природе.
CC0

То есть от шашлыков на природе на майские жителям края придется воздержаться.

Также запрещены бесконтрольные выжигания сухой травы, пожнивных остатков и несоблюдение правил пожарной безопасности. Все это может нанести ощутимый урон природе, экономике и стать причиной гибели людей.

При обнаружении лесного пожара нужно незамедлительно сообщить по телефону прямой линии лесной охраны 8−800−100−94−00 (звонок бесплатный) или на горячую линию региональной диспетчерской службы (3852) 63−66−40.

Ранее altapress.ru писал, что на Алтае за неделю леса сгорело больше, чем за половину прошлого года.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость