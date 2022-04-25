Никаких шашлыков. С 27 апреля в лесах Алтайского края нельзя будет разводить костры

С 27 апреля в Алтайском крае готовятся ввести особый противопожарный режим, сообщил на совещании в правительстве региона министр природы края Андрей Стрелковский.

Информационная система дистанционного мониторинга земли «ИСДМ-Рослесхоз» на 25 апреля на территории Алтайского края зафиксировала 932 термоточки на площади 15 182,86 гектара, из которых 65 термоточек (1197,86 гектара) представляют угрозу лесным участкам.

Основная цель введения особого противопожарного режима — недопущение открытого огня на лесных участках и прилегающей территории для минимизации возможного ущерба от природных пожаров.

Костер на природе. CC0

То есть от шашлыков на природе на майские жителям края придется воздержаться.

Также запрещены бесконтрольные выжигания сухой травы, пожнивных остатков и несоблюдение правил пожарной безопасности. Все это может нанести ощутимый урон природе, экономике и стать причиной гибели людей.

При обнаружении лесного пожара нужно незамедлительно сообщить по телефону прямой линии лесной охраны 8−800−100−94−00 (звонок бесплатный) или на горячую линию региональной диспетчерской службы (3852) 63−66−40.

Ранее altapress.ru писал, что на Алтае за неделю леса сгорело больше, чем за половину прошлого года.