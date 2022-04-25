Никаких шашлыков. С 27 апреля в лесах Алтайского края нельзя будет разводить костры

Информационная система дистанционного мониторинга земли «ИСДМ-Рослесхоз» на 25 апреля на территории Алтайского края зафиксировала 932 термоточки на площади 15 182,86 гектара, из которых 65 термоточек (1197,86 гектара) представляют угрозу лесным участкам.
Основная цель введения особого противопожарного режима — недопущение открытого огня на лесных участках и прилегающей территории для минимизации возможного ущерба от природных пожаров.
То есть от шашлыков на природе на майские жителям края придется воздержаться.
Также запрещены бесконтрольные выжигания сухой травы, пожнивных остатков и несоблюдение правил пожарной безопасности. Все это может нанести ощутимый урон природе, экономике и стать причиной гибели людей.
При обнаружении лесного пожара нужно незамедлительно сообщить по телефону прямой линии лесной охраны 8−800−100−94−00 (звонок бесплатный) или на горячую линию региональной диспетчерской службы (3852) 63−66−40.
Ранее altapress.ru писал, что на Алтае за неделю леса сгорело больше, чем за половину прошлого года.