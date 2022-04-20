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Жизнь

На Алтае за неделю леса сгорело больше, чем за половину прошлого года

В Алтайском крае с 12 апреля пострадало 540 гектаров лесного фонда, а за весь 2021 год огонь повредил тысячу гектаров, сообщают «Вести Алтай».

Лесные пожары.
Лесные пожары.
unsplash.com

Напомним, пожароопасный сезон в крае объявлен 12 апреля. С этого дня на территории лесного фонда ликвидировали более 30 очагов возгораний.

«В прошлом году к этой дате был зафиксирован только один лесной пожар, причем опасный период объявили тогда на четыре дня раньше», — говорится в сообщении.

В региональном минприроды уточнили, что в подавляющем большинстве случаев лес горит по вине людей, оставляющих непотушенные костры и сигареты.

«24 лесных пожара произошли именно по этой причине», — подчеркнули в ведомстве.

По данным регионального МЧС, за выходные ликвидировали 483 возгорания сухой травы на полях и в речных поймах.

За сутки ликвидировали 135 пожаров, из них лишь 20 произошли в жилом секторе, все остальные случаи — возгорания сухой травы и мусора.

Ранее на Алтае от свалки загорелся лес и огонь пошел в сторону поселка. Жители лопатами останавливали стихию.

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