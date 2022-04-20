На Алтае за неделю леса сгорело больше, чем за половину прошлого года

Напомним, пожароопасный сезон в крае объявлен 12 апреля. С этого дня на территории лесного фонда ликвидировали более 30 очагов возгораний.
«В прошлом году к этой дате был зафиксирован только один лесной пожар, причем опасный период объявили тогда на четыре дня раньше», — говорится в сообщении.
В региональном минприроды уточнили, что в подавляющем большинстве случаев лес горит по вине людей, оставляющих непотушенные костры и сигареты.
«24 лесных пожара произошли именно по этой причине», — подчеркнули в ведомстве.
По данным регионального МЧС, за выходные ликвидировали 483 возгорания сухой травы на полях и в речных поймах.
За сутки ликвидировали 135 пожаров, из них лишь 20 произошли в жилом секторе, все остальные случаи — возгорания сухой травы и мусора.
Ранее на Алтае от свалки загорелся лес и огонь пошел в сторону поселка. Жители лопатами останавливали стихию.