На Алтае за неделю леса сгорело больше, чем за половину прошлого года

Напомним, пожароопасный сезон в крае объявлен 12 апреля. С этого дня на территории лесного фонда ликвидировали более 30 очагов возгораний.

«В прошлом году к этой дате был зафиксирован только один лесной пожар, причем опасный период объявили тогда на четыре дня раньше», — говорится в сообщении.