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Здоровье

О вреде отказа от куриного мяса при похудении рассказала диетолог

Диетолог рассказала, почему куриное мясо необходимо при похудении, радио Sputnik.

Куриное филе, мясо курицы.
Куриное филе, мясо курицы.
СС0

Диетолог Наталья Круглова отметила — куриное мясо особенно полезно худеющим людям, поскольку оно содержит большое количество белка, витаминов и минеральных веществ.

«Хорошо, если в рационе будут и мясо, и птица, и рыба. Но в случае, если акцент будет сделан только на курице, то существует вероятность, что человек недополучит определенные питательные вещества. Например, будет нехватка омега-3-жирных кислот, которые содержатся в рыбе», — рассказала диетолог.

Она подчеркнула, что не стоит отказываться в пользу куриного мяса и от говядины, пишет Газета.Ru. Дело в том, что если у человека есть склонность к снижению гемоглобина, то основной источник железа для него — это красное мясо, то есть говядина.

Ранее как избавиться от жира на животе, рассказала эксперт.

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