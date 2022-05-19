Никакого пороха. В Барнауле презентуют парфюм имени оружейника Калашникова

Духи «Сад оружейника» придумала парфюмер из Удмуртии Ольга Замилова. Он был создан к 100-летию со дня рождения Калашникова.

Аромат объединил природные запахи, связанные с родиной Михаила Калашникова — это алтайский рододендрон, кедр, береза и другие натуральные компоненты.

По сути, «Сад оружейника» — это ароматический привет с Алтая: парфюм выпускается лимитированными сериями, каждый флакон имеет уникальный номер, пишет «ВизитАлтай».

«Когда я делала этот аромат, все думали, что он будет про оружие, будет пахнуть металлом или порохом. Наверное, он больше художественный. Я намеренно его не делала таким, чтобы он понравился всем — он совершенно не коммерческий, с налетом винтажности. Калашников — человек прошлой эпохи, и мне хотелось сделать аромат „несовременный“. Но сейчас он у нас самый популярный», — говорит создательница аромата.

Замилова на встрече расскажет, как придумала аромат. Начало в 16:00. Записаться на презентацию можно по телефону: 8 (903) 912-88-07 .

Парфюмер также проведет в «Горной аптеке» мастер-классы в «Ночь музеев», которая состоится 21 мая. Уроки по созданию аромата будут проходить каждый час с 19.30 до 22.30. Участие платное, по предварительной записи.

Ранее парфюмеры из Калининграда решили разработать серию запахов регионов страны.

Так, Калининградская область имеет аромат Куршской косы, янтаря, кенигсбергского марципана, Калининградского морского порта, исторического центра города Амалиенау.