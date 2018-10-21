Никита Михалков: артист, режиссер, мем

21 октября свой день рождения отмечает Никита Михалков. Народный артист России и режиссер, лауреат большого количества премий в кинематографе — он до сих пор не потерял своей популярности, к нему прикованы взгляды. А не так давно, пользователи интернета даже посвятили Никиту Сергеевича в мемы. Становление Михалкова — в материале altapress.ru

От режиссера до мема

К личности Никиты Михалкова постоянно приковано внимание. Оно не ограничивается выходом нового фильма под руководством режиссера. Интерес общественности вызывают открывающиеся подробности личной жизни Никиты Сергеевича и критика в его адрес.

Помимо выдающихся актерских и режиссерских заслуг, за Михалковым закрепился образ человека с надменным характером. Некоторые его действия оцениваются в обществе крайне негативно. В социальных сетях появляются картинки с язвительными подписями, мемы.

Так, после серии критических роликов известного видеоблогера Badcomedian в адрес фильмов Никиты Михалкова в социальных сетях стали появляться мемы с изображением режиссера.

Семья Михалковых

Никита Михалков родился в 1945 году в семье Сергея Михалкова, автора гимнов СССР, России и известного детского рассказа «Дядя Степа». Мать режиссера — литератор Наталья Кончаловская. У Никиты Сергеевича есть старший брат Андрей Кончаловский. Он, как и его родственник, кинорежиссер и артист, сообщает chapaev.media.

У Никиты Сергеевича четверо детей. Степан — сын от первого брака с Анастасией Вертинской. Анна, Артем и Надежда родились во втором браке с Татьяной Шигаевой. Известно, что у Никиты Сергеевича уже 9 внуков и внучек, а также правнук.

Никита Михалков. открытые источники

Творчество Никиты Михалкова

Творческие способности Михалкова проявлялись еще с раннего детства. Он посещал театральную студию, музыкальную школу и с юности мечтал об актерской карьере. Его пристрастия не удивили родителей. Их сын относится к известной творческой династии, которая уходит своими корнями еще в XV век.

После неудачной попытки обучения в Щукинском театральном училище, он поступил во ВГИК, сразу на второй курс. В 1971 году был призван на службу на Камчатку. Но даже там не оставлял возможности себя проявить.

Его актерская карьера началась в 14 лет. Но первую серьезную роль он получил в фильме «Я шагаю по Москве» — именно эта кинокартина принесла ему популярность среди ценителей кинематографа. С 1974 года начинается режиссерская карьера Никиты Сергеевича — на экраны выходит его фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих». Этот фильм дал отличный старт в начинаниях Михалкова.

Не забросил он и актерское поприще. Снимался в «Вокзале для двоих», «Жестоком романсе» и других. И спустя десять лет после выхода дебютной кинокартины удостаивается звания Народного артиста РФ.

Никита Михалков открыл свое продюсерское агентство «ТриТэ». Его дальнейшие киноработы также завоевывали награды на известных фестивалях. В 1993 году он возглавил президиум Фонда культуры России, а в 1998 — руководителем Союза кинематографистов России.

Никита Михалков. открытые источники

В режиссерской копилке Михалкова более 20 работ. Как актёр он принял участие в около 50 работ, включая собственные.

В 2011 году Никита Михалков открыл свой канал на YouTube. В настоящее время канал называется «БесогонТВ». Он не пользуется большой популярностью. На него подписаны около 150 тысяч человек.