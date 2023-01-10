11 января
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Жизнь

Никита Михалков, лежащий в реанимации, лично рассказал о своем состоянии

Российский режиссер Никита Михалков, госпитализированный 5 января, рассказал в Telegram-канале о своем состоянии здоровья.

Никита Михалков.
Никита Михалков.
открытые источники

Михалков сообщил, что он останется в больнице, продолжит проходить обследования и получать необходимое лечение. Он выразил надежду на то, что его поклонники будут получать информацию «из первых уст» — а именно из его Telegram-канала.

Он также поблагодарил всех тех, кто поддерживал его и переживал об его здоровье.

«Теперь я знаю точно, чем отличается популярность от настоящей любви! Спасибо вам…»

Напоминаем, что 5 января Никиту Михалкова с температурой, кашлем и одышкой увезли на «скорой» в московскую клиническую больницу № 67. Позже его перевели в реанимацию столичной больницы № 52.

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