9 января
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Жизнь

«Не время уходить». Что известно о здоровье Никиты Михалкова, оказавшегося в реанимации

Именитый режиссер Никита Михалков уже четвертый день находится в реанимации. Его лечат врачи, спасшие певицу Maksim, а за его здоровье молится Патриарх Московский и всея Руси. Эти и другие подробности — в материале altapress.ru.

Никита Михалков.
Никита Михалков.
кадр из фильма "Статский советник"
1
Чем болен Никита Михалков?

Точный диагноз режиссера неизвестен. По последней информации — у него двусторонняя полисегментарная пневмония, на фоне которой развился интоксикационный синдром, сообщает kp.ru.

На данный момент точно ясно, что коронавируса у него нет.

Актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале постаралась поддержать болеющего Михалкова:

«Сейчас не время уходить! Люблю, ценю и уважаю, желаю только одного — чтобы выздоровел!»

2
В каком состоянии режиссер?

Если 5 января Никита Михалков был в сознании, то через два дня его состояние ухудшилось. Режиссера пришлось перевести в реанимацию столичной больницы № 52.

В каком состоянии он сейчас — прессе не сообщают.

Никита Михалков.
Никита Михалков.
открытые источники
3
Как лечат Михалкова?

За здоровье Никиты Михалкова взялись врачи, которые несколько лет назад боролись за жизнь певицы Maksim. Медучреждение славится опытными врачами и новейшим оборудованием.

Также за выздоровление режиссера помолился Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на литургии в канун Рождества. Он передал Михалкову просфору.

4
Что произошло с режиссером?

5 января Михалкова с температурой, кашлем и одышкой увезли на «скорой» в московскую клиническую больницу № 67. Позже его перевели в реанимацию столичной больницы № 52.

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