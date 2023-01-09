«Не время уходить». Что известно о здоровье Никиты Михалкова, оказавшегося в реанимации

Точный диагноз режиссера неизвестен. По последней информации — у него двусторонняя полисегментарная пневмония, на фоне которой развился интоксикационный синдром, сообщает kp.ru.
На данный момент точно ясно, что коронавируса у него нет.
Актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале постаралась поддержать болеющего Михалкова:
«Сейчас не время уходить! Люблю, ценю и уважаю, желаю только одного — чтобы выздоровел!»
Если 5 января Никита Михалков был в сознании, то через два дня его состояние ухудшилось. Режиссера пришлось перевести в реанимацию столичной больницы № 52.
В каком состоянии он сейчас — прессе не сообщают.
За здоровье Никиты Михалкова взялись врачи, которые несколько лет назад боролись за жизнь певицы Maksim. Медучреждение славится опытными врачами и новейшим оборудованием.
Также за выздоровление режиссера помолился Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на литургии в канун Рождества. Он передал Михалкову просфору.
5 января Михалкова с температурой, кашлем и одышкой увезли на «скорой» в московскую клиническую больницу № 67. Позже его перевели в реанимацию столичной больницы № 52.
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