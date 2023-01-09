«Не время уходить». Что известно о здоровье Никиты Михалкова, оказавшегося в реанимации

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В каком состоянии режиссер?

Если 5 января Никита Михалков был в сознании, то через два дня его состояние ухудшилось. Режиссера пришлось перевести в реанимацию столичной больницы № 52.

В каком состоянии он сейчас — прессе не сообщают.