СМИ: Никита Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии

По данным СМИ, причиной госпитализации Никиты Михалкова стала коронавирусная пневмония. Врачи оценивают состояние 77-летнего режиссера как тяжелое.
Известно, что сначала мужчину привезли в больницу № 67 в Москве. Однако позже медики приняли решение госпитализировать Михалкова в другую клинику. Причем, с помощью реанимационной бригады.
Напомним, Никита Михалков известен как актер, режиссер, телеведущий, блогер. Среди его самых известных режиссерских работ картины «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Родня», «Утомленные солнцем». А одна из самых известных ролей — в картине Эльдара Рязанова «Жестокий романс».
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