Никогда такого не было, и вот опять: повышение тарифов ЖКХ запланировали в Алтайском крае

Тарифы на ЖКУ повысят в 2024 году, сообщил « Бийский рабочий » со ссылкой на правительство региона.

В правительстве заявили, что следующее повышение можно ждать 1 июля 2024 года.

Как объяснили власти, тарифы нужно повышать для того, чтобы работа ресурсоснабжающих организаций была стабильной. Если этого не делать, рано или поздно состояние ЖКХ начнется ухудшаться — не будет хватать средств на поддержание необходимого уровня.

Ранее барнаульцы увидели квитанции за январь и не обрадовались. Одна из женщин возмутилась тем, что только за одно отопление ей придется заплатить больше 5 тыс. рублей.