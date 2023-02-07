Никогда такого не было, и вот опять: повышение тарифов ЖКХ запланировали в Алтайском крае

В правительстве заявили, что следующее повышение можно ждать 1 июля 2024 года.
Как объяснили власти, тарифы нужно повышать для того, чтобы работа ресурсоснабжающих организаций была стабильной. Если этого не делать, рано или поздно состояние ЖКХ начнется ухудшаться — не будет хватать средств на поддержание необходимого уровня.
Ранее барнаульцы увидели квитанции за январь и не обрадовались. Одна из женщин возмутилась тем, что только за одно отопление ей придется заплатить больше 5 тыс. рублей.
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