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Жизнь

В Алтайском крае ожидают ночные заморозки

23 и 24 мая ночью в Алтайском крае будут заморозки до -2, а днем температура поднимется выше +20 градусов. В некоторых районах синоптики регионального ЦГМС прогнозируют дождь и грозы.

Заморозки. Иней.
Заморозки. Иней.
СС0

Погода в Алтайском крае 23 мая

Температура ночью составит +2.+7 градусов, местами на почве заморозки 0.-2 градуса. В отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза. Ветер западный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с

Днем термометры покажут +12.+17 градусов. Местами в восточных районах небольшой и умеренный дождь, гроза. Ветер западный, 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Погода в Алтайском крае 24 мая

Ночная температура составит +1.+6 градусов, местами на почве заморозки до -2. В восточных районах небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, 3−8 м/с, порывы до 13 м/с.

Днем ожидается +19.+24 градуса, без осадков. Ветер юго-западный, 8−13 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Погода в Барнауле 23 мая

Ночью синоптики обещают +3.+5 градусов, в конце ночи небольшой дождь. Ветер западный, 3−8 м/с.

Днем будет +13.+15 градусов, дождь, гроза. Ветер западный, 5−10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.

Погода в Барнауле 24 мая

Ночная температура составит +2.+4 градуса, без осадков. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Днем +19.+21, без осадков. Ветер юго-западный, 8−13 м/с.

Напомним, в Алтайский край пришла вторая волна паводка. Из-за осадков в горах Алтая уже наблюдается рост уровня воды в реке Чарыш. У села Чарышское подтоплены прибрежные территории и участки.

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