В Алтайском крае ожидают ночные заморозки

Погода в Алтайском крае 23 мая
Температура ночью составит +2.+7 градусов, местами на почве заморозки 0.-2 градуса. В отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза. Ветер западный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с
Днем термометры покажут +12.+17 градусов. Местами в восточных районах небольшой и умеренный дождь, гроза. Ветер западный, 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Погода в Алтайском крае 24 мая
Ночная температура составит +1.+6 градусов, местами на почве заморозки до -2. В восточных районах небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, 3−8 м/с, порывы до 13 м/с.
Днем ожидается +19.+24 градуса, без осадков. Ветер юго-западный, 8−13 м/с, местами порывы до 18 м/с.
Погода в Барнауле 23 мая
Ночью синоптики обещают +3.+5 градусов, в конце ночи небольшой дождь. Ветер западный, 3−8 м/с.
Днем будет +13.+15 градусов, дождь, гроза. Ветер западный, 5−10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.
Погода в Барнауле 24 мая
Ночная температура составит +2.+4 градуса, без осадков. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.
Днем +19.+21, без осадков. Ветер юго-западный, 8−13 м/с.
Напомним, в Алтайский край пришла вторая волна паводка. Из-за осадков в горах Алтая уже наблюдается рост уровня воды в реке Чарыш. У села Чарышское подтоплены прибрежные территории и участки.