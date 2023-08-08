Норвегия присоединилась к противостоянию России с соцсетями Meta*

Сумма штрафа в переводе на норвежскую валюту составит 1 млн крон.
Дело в том, что правительство Норвегии потребовало от Meta* прекратить собирать данные пользователей об их активности и местоположении, чтобы затем транслировать им соответствующую рекламу.
Компания отказалась выполнять условие. В ответ Норвегия решила штрафовать компанию за нарушение конфиденциальности.
Meta* владеет такими соцсетями, как Facebook*, Instagram* и WhatsApp.
*- экстремистская организация, запрещенная в РФ.
Ранее Илон Маск, владелец Twitter, пообещал оплатить судебные расходы пострадавшим из-за лайков в его соцсети.