8 августа
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Жизнь

Норвегия присоединилась к противостоянию России с соцсетями Meta*

В Норвегии сообщили, что начнут штрафовать компанию Meta* на 100 тыс. долларов каждый день с 14 августа, сообщает издание Ura.ru.

Телефон.
Телефон.
unsplash.com

Сумма штрафа в переводе на норвежскую валюту составит 1 млн крон.

Дело в том, что правительство Норвегии потребовало от Meta* прекратить собирать данные пользователей об их активности и местоположении, чтобы затем транслировать им соответствующую рекламу.

Компания отказалась выполнять условие. В ответ Норвегия решила штрафовать компанию за нарушение конфиденциальности.

Meta* владеет такими соцсетями, как Facebook*, Instagram* и WhatsApp.

*- экстремистская организация, запрещенная в РФ.

Ранее Илон Маск, владелец Twitter, пообещал оплатить судебные расходы пострадавшим из-за лайков в его соцсети.

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