13 марта
﻿
Жизнь

Ностальгия по даблдекерам. 8 фактов о двухэтажных автобусах, которые ходили по Барнаулу «нулевых»

В 2000-х по Барнаулу курсировали даблдекеры — или, по-русски, двухэтажные автобусы. Вы же помните такие? Вот восемь фактов о них.

Двухэтажный автобус.
Двухэтажный автобус.
Евгений Кучинев
  • Автобусы серии MAN SD 200 выпускались с 1973 по 1985 год в Германии. Там их эксплуатировали вплоть до 2003 года.
  • В Барнауле первый двухэтажный автобус появился в 1999 году, к 2002-му — еще семь. Их приобрела группа частных предпринимателей.
  • Такие автобусы стоили дороже обычных, но были экономичнее (имели 84 посадочных места).
  • До 2007 года двухэтажные автобусы в Барнауле ходили по маршруту № 10. В 2008 году осталось пять автобусов, которые работали на маршруте № 3 (ходили от Сулимы до поселка Восточный).
Двухэтажный автобус.
Двухэтажный автобус.
Евгений Кучинев
  • 26 января 2004 года у здания Краевого суда на проспекте Ленина MAN SD 200 сбил человека, который перебегал проезжую часть. Пассажиры не пострадали, «перебежчика» госпитализировали.
  • До конца 2011 года уцелевшие даблдекеры ходили по маршрутам № 17 и № 24.
  • Один такой автобус выкупил руководитель сети творческих студий Владимир Никифоров. В 2014-м он за три недели перегнал машину из Барнаула в Санкт-Петербург («оквадраченная» временем резина не давала ехать быстрее 40−45 км/ч).
  • В Сибири рассматривали идею внедрения таких автобусов в качестве городского транспорта. Однако из-за габаритов и неприспособленности к климату посчитали идею нецелесообразной. К тому же, восемь даблдекеров предприниматели купили, можно сказать, случайно, а к 2005 году эту серию машин в Германии уже не производили.
Двухэтажный автобус.
Двухэтажный автобус.
Юрий Скурыдин

Барнаульцы, которые успели прокатиться на двухэтажных автобусах, вспоминают:

«Поначалу было интересно ехать на втором этаже и смотреть вокруг. Но реально было не очень удобно. Потолки низковаты, а кондукторши уставали „протискиваться“ по лестнице вверх-вниз».

«Мои знакомые из Голландии приезжали в Барнаул. Так они как увидели двухэтажный автобус, так давай пальцами показывать и удивленно спрашивать: „is it doubledecker?“. Сказали, что даже у них таких нет!».

Тест-драйв экс-барнаульского двухэтажного автобуса
Тест-драйв экс-барнаульского двухэтажного автобуса
kolesa.ru
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость