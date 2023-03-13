Ностальгия по даблдекерам. 8 фактов о двухэтажных автобусах, которые ходили по Барнаулу «нулевых»

- Автобусы серии MAN SD 200 выпускались с 1973 по 1985 год в Германии. Там их эксплуатировали вплоть до 2003 года.
- В Барнауле первый двухэтажный автобус появился в 1999 году, к 2002-му — еще семь. Их приобрела группа частных предпринимателей.
- Такие автобусы стоили дороже обычных, но были экономичнее (имели 84 посадочных места).
- До 2007 года двухэтажные автобусы в Барнауле ходили по маршруту № 10. В 2008 году осталось пять автобусов, которые работали на маршруте № 3 (ходили от Сулимы до поселка Восточный).
Двухэтажный автобус.
Евгений Кучинев
- 26 января 2004 года у здания Краевого суда на проспекте Ленина MAN SD 200 сбил человека, который перебегал проезжую часть. Пассажиры не пострадали, «перебежчика» госпитализировали.
- До конца 2011 года уцелевшие даблдекеры ходили по маршрутам № 17 и № 24.
- Один такой автобус выкупил руководитель сети творческих студий Владимир Никифоров. В 2014-м он за три недели перегнал машину из Барнаула в Санкт-Петербург («оквадраченная» временем резина не давала ехать быстрее 40−45 км/ч).
- В Сибири рассматривали идею внедрения таких автобусов в качестве городского транспорта. Однако из-за габаритов и неприспособленности к климату посчитали идею нецелесообразной. К тому же, восемь даблдекеров предприниматели купили, можно сказать, случайно, а к 2005 году эту серию машин в Германии уже не производили.
Двухэтажный автобус.
Юрий Скурыдин
Барнаульцы, которые успели прокатиться на двухэтажных автобусах, вспоминают:
«Поначалу было интересно ехать на втором этаже и смотреть вокруг. Но реально было не очень удобно. Потолки низковаты, а кондукторши уставали „протискиваться“ по лестнице вверх-вниз».
«Мои знакомые из Голландии приезжали в Барнаул. Так они как увидели двухэтажный автобус, так давай пальцами показывать и удивленно спрашивать: „is it doubledecker?“. Сказали, что даже у них таких нет!».
Тест-драйв экс-барнаульского двухэтажного автобуса
kolesa.ru