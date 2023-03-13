Ностальгия по даблдекерам. 8 фактов о двухэтажных автобусах, которые ходили по Барнаулу «нулевых»

Барнаульцы, которые успели прокатиться на двухэтажных автобусах, вспоминают:

«Поначалу было интересно ехать на втором этаже и смотреть вокруг. Но реально было не очень удобно. Потолки низковаты, а кондукторши уставали „протискиваться“ по лестнице вверх-вниз».

«Мои знакомые из Голландии приезжали в Барнаул. Так они как увидели двухэтажный автобус, так давай пальцами показывать и удивленно спрашивать: „is it doubledecker?“. Сказали, что даже у них таких нет!».