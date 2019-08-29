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Жизнь

Нотариусы пояснили, действуют ли доверенности, заверенные в сельсоветах до 1 сентября

Читательница altapress.ru обратилась с вопросом, будет ли действительна после 1 сентября доверенность на распоряжение недвижимостью, заверенная не нотариусом до этой даты. Вопрос связан с тем, что подобные документы с этой даты не вправе удостоверять в органах местного самоуправления.

Калькулятор. Документы.
Калькулятор. Документы.
СС0

Напомним, что с 1 сентября 2019 года удостоверять завещания и доверенности на распоряжение недвижимостью смогут только нотариусы. Право совершать эти действия местное самоуправление больше иметь не будет.

При этом ранее удостоверенные органом местного самоуправления доверенности сохраняют свое действие, пояснили в нотариальной палате Алтайского края.

Елена Выскубова,
руководитель юридического отдела нотариальной палаты Алтайского края:

Доверенность будет действительна, если она была удостоверена должностным лицом местного самоуправления до 1 сентября 2019 года.

Изменения в Федеральный закон № 226-ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» и статью 16.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» внесены 26 июля 2019 года. Изменения вступают в силу 1 сентября.

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