НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» обозначил приоритеты 2022 года

В Алтайском госуниверситете на стратегической сессии НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» объявили о запуске очередного этапа проекта «Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности», который реализуется в вузе с 2020 года при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Руководитель проекта президент АлтГУ, профессор Сергей Землюков обозначил основные задачи реализации проекта по интеграции и укреплению научно-образовательных связей в странах Большого Алтая и Центральной Азии. В рамках мероприятий 2022 года пройдет дальнейшее расширение научно-образовательного и гуманитарного сотрудничества с университетами и академическими институтами Большого Алтая и Центральной Азии, предусматривается включение в состав проектных групп ученых и преподавателей из университетов Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Венгрии. Общее число, участвующих в проекте зарубежных и российских ученых составит более 100 человек

— Мы выходим за географические рамки макрорегиона Большой Алтай и открываем возможности научного сотрудничества в сфере тюркологии со всеми странами Центральной Азии, где есть научный интерес к тюркской истории, цивилизации и культуре. В реализации научно-образовательного проекта в 2022 году предложено участвовать ученым из университетов Республики Алтай, Тывы, Хакасии, а также Омска, Кемерово и Новосибирска. Ключевым направлением работы НОЦ «Большой Алтай» в 2022 году станут совместные научные экспедиции, работа в архивах и музеях стран-партнеров проекта, — отметил Сергей Землюков. Одним из новых направлений, по словам президента АлтГУ, станет формирование планов подготовки научных педагогических кадров высшей квалификации в диссертационных советах Алтайского государственного университета и вузов-партнеров, в том числе с присуждением научной степени PhD.

Заместитель Председателя Правительства Алтайского края Виталий Снесарь , президент АлтГУ Сергей Землюков и ректор Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына Канат Садыков на открытии Второго Международного алтаистического форума ( Барнаул , сентябрь 2021 г.) Источник: Алта́йский госуда́рственный университе́т

— Мы планируем четыре международных научных экспедиции, три из них пройдут на территории Республики Алтай и Алтайского края: археологи будут изучать следы тюркских поминальных комплексов, а этнографам предстоит работа по сбору доказательств родства алтайского и кыргызского народов. Кроме того, в рамках проекта состоится международная экспедиция ученых АлтГУ и вузов-партнеров в Восточно-Казахстанскую область для проведения наблюдений за климатическими изменениями и связанными с ними проблемами сельскохозяйственного землепользования, — рассказал заместитель руководителя НОЦ алтаистики и тюркологии, профессор Сергей Грушин.

Главной задачей археологов, по словам Сергея Грушина, станет создание карты археологических памятников тюркского периода на Алтае, отражающей наиболее сохранившиеся объекты для их дальнейшего исследования. Для популяризации этого научного направления на сайте научно-образовательного центра в прошлом году был создан виртуальный музей «Большой Алтай — прародина тюрков», куда вошли 3-D модели экспонатов тюркского времени из четырех музеев Сибири и двух музеев Казахстана. В этом году в коллекцию музея войдут виртуальные экспонаты еще из пяти музеев — двух в Хакасии и трех в Казахстане.

Археологи АлтГУ на раскопках Источник: Алта́йский госуда́рственный университе́т

Отдельным направлением работы центра станет изучение славяно-тюркских историко-цивилизационных и языковых параллелей: ученые АлтГУ вместе с зарубежными коллегами планируют составить словарь тюркской лексики на основе эпистолярного наследия Алтайской духовой миссии. Продолжится работа над комплексной научной концепцией общности славяно-тюркских народов в условиях многовекового совместного проживания.

В рамках образовательного направления проекта «Тюркский мир Большого Алтая» специалисты АлтГУ вместе с зарубежными коллегами разработают три новые магистерские программы: «Тюркология», «Этнокультурология тюркского мира: арт-практики и креативные индустрии» и «Правовые системы тюркских государств: обеспечение интеграционных процессов».

Источник: Алта́йский госуда́рственный университе́т. Источник: Алта́йский госуда́рственный университе́т.

— Магистерские программы «Большого Алтая» не имеют аналогов в образовательном пространстве российских вузов и нацелены, прежде всего, на слушателей из стран Центральной Азии, — отметила заведующая кафедрой востоковедения АлтГУ, профессор Юлия Лысенко. — Магистерская программа «Тюркология» важна для будущих специалистов как опорная, многоаспектная дисциплина, аккумулирующая в себе этнографические, политические, этноконфессиональные аспекты истории и культуры тюркского мира Большого Алтая и Центральной Азии.

В 2022 году НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» продолжит работу с учителями школ стран Центрально-Азиатского региона. В прошлом году в рамках проекта было разработано десять научно-методических пособий для учителей школ по истории и культуре тюркского мира. Среди них пособия по темам «Эпос тюркских народов», «Этнография Большого Алтая», «Искусство народов Центральной Азии», «Природа Большого Алтая в эпоху климатических изменений» и другие. В этом году для успешного внедрения этих пособий в работу для учителей трех стран пройдет серия масштабных образовательных мероприятий обучающего характера в дистанционном режиме.

Участники Второго Международного алтаистического форума ( Барнаул , сентябрь 2021 г.) Источник: Алта́йский госуда́рственный университе́т

В рамках реализации проекта «Тюркский мир Большого Алтая» ученые АлтГУ примут участие в крупных научных мероприятиях. Среди них Международная научная конференция, посвященная 100-летию образования СССР, V Международный образовательный форум «Алтай — Азия: Евразийское образовательное пространство — новые вызовы и лучшие практики», а также V Съезд Ассоциации Азиатских университетов и международный конгресс археологов в Республике Казахстан. По словам заместителя руководителя НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай», профессора Юлии Лысенко, не останется без внимания и направление молодежной науки.