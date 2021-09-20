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Жизнь

Новая неделя в Алтайском крае стартует с дождей и сильного ветра

Дождливую и ветреную погоду прогнозируют синоптики в Алтайском крае в понедельник, 20 сентября.

Осень. Дождь.
Осень. Дождь.
СС0

И если осадки ожидаются не сильно обильными, то скорость ветра местами будет очень внушительной.

Так, ветер прогнозируется юго-западный, 7−12 метров в секунду, а при порывах до 15−20 метров в секунду.

Дневные температуры составят +8…+13 градусов.

В Барнауле 20 сентября также временами ожидается небольшой дождь. Температура воздуха в краевой столице +9…+11 градусов.

Ветер юго-западный, 7−12 метров в секунду, во второй половине дня порывы до 17 метров.

Ранее климатолог рассказал, какую погоду ждать грядущей зимой.

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