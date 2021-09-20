Новая неделя в Алтайском крае стартует с дождей и сильного ветра

И если осадки ожидаются не сильно обильными, то скорость ветра местами будет очень внушительной.
Так, ветер прогнозируется юго-западный, 7−12 метров в секунду, а при порывах до 15−20 метров в секунду.
Дневные температуры составят +8…+13 градусов.
В Барнауле 20 сентября также временами ожидается небольшой дождь. Температура воздуха в краевой столице +9…+11 градусов.
Ветер юго-западный, 7−12 метров в секунду, во второй половине дня порывы до 17 метров.
Ранее климатолог рассказал, какую погоду ждать грядущей зимой.