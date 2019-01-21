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Жизнь
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Новая Нибиру: уфологи предсказали Земле конец света в 2019

В 2019 жителям Земли предсказали новый конец света. На этот раз — из-за сближения орбиты Венеры с земной и приближающихся космических кораблей пришельцев, пишет vistanews.ru. Разбираемся, так ли это.

Планета. Космос
Планета. Космос
СС0

Уфолог Кристофер Джон Уолш предположил, что инопланетяне не планируют вторжения.

Издание сообщает: есть две версии, зачем к Земле направилась Венера. По одной из них, инопланетяне не могут хоронить мертвых у себя на планете и хотят сделать это на Земле. По другой, условия на Венере стали невыносимыми, и жители планеты бегут оттуда, а космические корабли идут «на обгон», чтобы подготовить климат на Земле.

Официальных подтверждений того, что Земле угрожают Венера и ее жители, нет.

Горы. Космос
Горы. Космос
СС0

В интернете регулярно появляется информация о таинственной планете Нибиру. О ней миру рассказал американский писатель Захария Ситчин. Он убежден, что орбита планеты Нибиру пересекает Солнечную систему между Марсом и Юпитером раз в 3600 лет. Эту теорию Ситчин выдвинул после изучения шумерских текстов.

Теория Захарии Ситчина о планете Нибиру не признана официальной наукой. Историки указывают на многочисленные ошибки Ситчина в работе с шумерскими текстами.

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