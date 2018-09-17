Нибиру и конец света-2018: в чем обвиняют ФБР и стоит ли верить очевидцам мистических происшествий

На днях в сети назвали новую дату конца света-2018: апокалипсис на Земле предположительно должен был наступить 19 сентября из-за таинственной планеты Нибиру. Однако позже появилась информации о стремительном закрытии нескольких солнечных обсерваторий, возникли новые версии конца света. Altapress.ru рассказывает, в чем конспирологи обвиняют ФБР, что рассказывают очевидцы и почему стоит подвергать сомнению новости планеты Нибиру.

Нибиру и конец света: информацию скрывает ФБР?

В начале сентября-2018 сотрудники ФБР эвакуировали сотрудников и закрыли солнечную обсерваторию Sunspot в штате Нью-Мексико, США. Прессе и местной полиции ничего не объяснили. Пока в сети обсуждали это загадочное происшествие, появилась информация о закрытии еще нескольких обсерваторий, которые «смотрят» на солнце под одним углом.

Речь шла об объектах AXIS 232D в Сиднее, Австралия, SOAR в Чили, телескоп BRT Tenerife в Испании, обсерватория Мауна-Кеа при Гавайском университете Хило, обсерватория «Canada-France-Hawaii» на Гавайях, обсерватория JAT в Фэрлесс Хилс, штат Пенсильвания, сообщает vistanews.ru.

Впоследствии в NASA заявили, что это — меры предосторожности из-за мощной вспышки на Солнце, которая могла вывести из строя оборудование на станциях.

«Телескоп не обнаружил пришельцев. Все данные будут опубликованы. Мы ничего не утаиваем и не получали приказа засекречивать результаты исследований», — цитирует директора обсерватории в Нью-Мексико tvzvezda.ru.

Для многих пользователей осталось непонятным, зачем к эвакуации привлекли сотрудников спецслужб. Ряд уфологов считает, что ученые в обсерваториях и веб-камеры могли зафиксировать приближение планеты X, а ФБР хочет скрыть этот факт от общественности.

Сфера. Взрыв СС0

Последние новости Нибиру в 2018 году: тайная жизнь пришельцев?

В августе за неделю на Земле произошло 214 землетрясений. Сторонники конспирологических теорий о конце света связали это с приближением таинственной планеты Нибиру. А в сентябре вслед за информацией о новой дате конца света появились новые сведения о таинственной планете Нибиру и ее жителях.

Инженер-подрывник Филип Шнайдер, который в 1979 году работал на спецслужбы, рассказал, что на Земле есть 1400 секретных баз. Там пришельцы — аннунаки с планеты Нибиру — под контролем правительства проводят опыты по изменению ДНК. По словам свидетеля, питаются инопланетяне смесью из крови коровы и крови жертв своих экспериментов, пишет vistanews.ru.

В США несколько человек утверждали, что видели «тощего» пришельца в поле и даже в своих домах. По данным СМИ, уфологи предполагают, что пришельца могла «забыть» инопланетная экспедиция.

И наконец, появилась информация о том, что Нибиру «отступила», повредив своим излучением только озоновый слой Земли. Власти знают об этом, но маскируют под борьбу с глобальным потеплением климата, пишет портал.

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Что такое Нибиру?

Существует не признанная наукой теория о планете Нибиру. Якобы ее орбита пересекает Солнечную систему между Марсом и Юпитером раз в 3600 лет. В СМИ таинственную планету часто называют Планета X.

Откуда взялась легенда о Нибиру и Планете X?

Теории о Нибиру и Планете X созданы разными людьми, сообщает youtube-канал Utopia Show, хотя СМИ обычно объединяют их.

В 1995 году американка Нэнси Лидер создала специальный сайт zetatalk.com, на котором рассказала, что общается с инопланетянами из других звездных систем. Она предсказала, что 27 мая 2003 года наступит Конец света из-за приближения Планеты X.

А теория о планете Нибуру принадлежит Захарии Ситчину, который утверждает, что эта планета якобы описана в шумерских текстах и на ней живут разумные высокоразвитые существа. При этом Захария Ситчин отрицает связь Нибиру с Планетой X.