Новая версия: конец света настанет из-за Луны

Луна отдаляется от Земли и, вероятно, продолжит это делать со средней скоростью 3,78 см в год. Об этом предупреждают ученые из Планетологического института США.

Часть энергии утолщения передается Луне и постепенно меняет ее орбиту, отдаляя от Земли, пишет «Эксперт».

Процесс расхождения будет продолжаться до тех пор, пока «расставание» не станет окончательным, предполагают эксперты.

Приливы и отливы

Луна могла бы покинуть орбиту Земли, если бы ее не удерживала сила тяжести зеленой планеты. У Луны, как у всякого небесного тела, тоже есть собственная сила тяжести, благодаря чему на Земле есть приливы и отливы.

Отливы и приливы забирают у Земли энергию и замедляют ее вращение. Когда-нибудь Земля начнет вращаться приблизительно с такой же скоростью, что и Луна. Если скорости вращения сравняются, они будут все время повернуты друг к другу одной и той же стороной. Произойдут существенные погодно-климатические изменения, прогнозируют ученые.

Новая Земля

«Новая» Земля станет непригодной для проживания человека. Более того, Луна перестанет удаляться от Земли и начнет с ней медленно сближаться. По мере сближения гравитация разрушит спутник. Возникшее в результате этого гигантское облако обломков образует вокруг Земли нечто, похожее на кольца вокруг Сатурна.

Тогда, вероятно, и наступит конец света.

Лунное затмение СС0

Ранее исследователи описали сценарий вымирания человечества. По прогнозам исследователей, Земля изменится настолько, что люди будут вынуждены бороться за выживание. Часть планеты окажется непригодна для жизни, а нехватка плодородных земель создаст дефицит сельскохозяйственных культур, в том числе пшеницы и картофеля.