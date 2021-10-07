Новая версия: конец света настанет из-за Луны

Часть энергии утолщения передается Луне и постепенно меняет ее орбиту, отдаляя от Земли, пишет «Эксперт».
Процесс расхождения будет продолжаться до тех пор, пока «расставание» не станет окончательным, предполагают эксперты.
Приливы и отливы
Луна могла бы покинуть орбиту Земли, если бы ее не удерживала сила тяжести зеленой планеты. У Луны, как у всякого небесного тела, тоже есть собственная сила тяжести, благодаря чему на Земле есть приливы и отливы.
Отливы и приливы забирают у Земли энергию и замедляют ее вращение. Когда-нибудь Земля начнет вращаться приблизительно с такой же скоростью, что и Луна. Если скорости вращения сравняются, они будут все время повернуты друг к другу одной и той же стороной. Произойдут существенные погодно-климатические изменения, прогнозируют ученые.
Новая Земля
«Новая» Земля станет непригодной для проживания человека. Более того, Луна перестанет удаляться от Земли и начнет с ней медленно сближаться. По мере сближения гравитация разрушит спутник. Возникшее в результате этого гигантское облако обломков образует вокруг Земли нечто, похожее на кольца вокруг Сатурна.
Тогда, вероятно, и наступит конец света.
Ранее исследователи описали сценарий вымирания человечества. По прогнозам исследователей, Земля изменится настолько, что люди будут вынуждены бороться за выживание. Часть планеты окажется непригодна для жизни, а нехватка плодородных земель создаст дефицит сельскохозяйственных культур, в том числе пшеницы и картофеля.