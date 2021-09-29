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Жизнь

Исследователи описали сценарий вымирания человечества. Последняя фаза

Группа ученых назвала возможные сценарии глобального потепления.

Земля из космоса.
Земля из космоса.
nasa.gov

Согласно одной из трех моделей, из-за климатических изменений человечество вымрет через 500 лет, сообщается на сайте онлайн-библиотеки Wiley.

По прогнозам исследователей, Земля изменится настолько, что люди будут вынуждены бороться за выживание. Часть планеты окажется непригодна для жизни, а нехватка плодородных земель создаст дефицит сельскохозяйственных культур, в том числе пшеницы и картофеля.

Специалисты призвали страны объединить усилия в борьбе с глобальным потеплением, пишет «Росбалт».

Последняя фаза

Солнце перерабатывает около 600 млн тонн водорода каждую секунду, что является источником энергии для жизни на Земле.

Когда на Солнце не останется водорода, оно войдет в заключительную стадию своей жизни — ядро начнет разрушаться, выделится дополнительное тепло, которое заставит внешние слои Солнца расширяться.

Последствия ощутит Земля — она будет становиться горячее, а в какой-то момент жизнь на голубой планете станет невозможной, и все погибнет.

Апокалипсис

В 2019 году конспирологи предсказали еще как минимум одну дату конца света — 21 декабря 2019. Ее назвал американский «библейский теоретик» Дэвид Монтенье. Исследователь изучил древние тексты и пришел к выводу о том, что древние майя ошиблись на 7 лет.

В интернете регулярно появляется информация о том, что конец света будет связан с таинственной планетой Нибиру.

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