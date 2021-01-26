Последняя фаза: ученый рассказал, когда наступит конец света

Солнце перерабатывает около 600 млн тонн водорода каждую секунду, что является источником энергии для жизни на Земле.

Однако запасы водорода закончатся через 5 млрд лет, уверен британский физик Брайан Кокс, пишет Express.

Когда на Солнце не останется водорода, оно войдет в заключительную стадию своей жизни — ядро начнет разрушаться, выделится дополнительное тепло, которое заставит внешние слои Солнца расширяться.

Горячая Земля

Последствия ощутит Земля — она будет становиться горячее, а в какой-то момент жизнь на голубой планете станет невозможной, и все погибнет.

Камни

Вода и атмосфера Земли выкипят, не оставив ничего, кроме обугленных безжизненных камней.

Солнце «вырастет настолько, что заполнит весь горизонт». Это и будет последняя фаза жизни.

Апокалипсис

В 2019 году конспирологи предсказали еще как минимум одну дату конца света — 21 декабря 2019. Ее назвал американский «библейский теоретик» Дэвид Монтенье. Исследователь изучил древние тексты и пришел к выводу о том, что древние майя ошиблись на 7 лет.

В интернете регулярно появляется информация о том, что конец света будет связан с таинственной планетой Нибиру.